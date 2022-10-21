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Формула 1 Новости

FIA потребовала от Red Bull признания вины

Согласие команды с перерасходом бюджета может стать смягчающим обстоятельством при вынесении вердикта

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FIA потребовала от Red Bull признания вины
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Всемирная автомобильная федерация FIA предложила команде Red Bull подписать документ о согласии с превышением бюджета, которое «Быки» допустили в прошлом сезоне. По данным источников, речь идет об относительно небольшой сумме в 1,8 миллиона долларов. По правилам, превышение менее чем на 5%, что равноценно примерно 7 миллионам, считается незначительным.

В случае принятия предложения FIA, Red Bull будет наказана денежным штрафом. По слухам, его сумма в пять раз превысит сумму превышения бюджета.

В случае, если Red Bull не признает вину и потребует апелляции, команду также ждет наказание. По идее оно должно быть строже, но если превышение бюджета укладывается в 5%, то это в любом случае будет лишь денежный штраф.

Официального ответа от Red Bull пока нет. Ранее команда отрицала свою вину и объясняла все разночтениями в методике подсчетов. Опять же, по слухам главная претензия FIA связана с тем, как команда подсчитывала зарплаты своих сотрудников и выплачивала им больничные.

Дополнительная информация: Адам Купер

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