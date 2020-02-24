FIA попросили пресечь бесконтрольный обмен сотрудниками между командами Ф1

Две команды Формулы 1 решили привлечь внимание FIA к практике ротации сотрудников между командами. С инициативой выступили Racing Point и McLaren. Поводом для такого обращения стал скандал на предсезонных тестах Формулы 1 в Барселоне.

Болид Racing Point оказался предельно похож на прошлогоднюю машину Mercedes. В Racing Point признали, что действительно подглядели некоторые решения у своего поставщика силовых установок, но подчеркнули, что их болид был полностью создан самостоятельно, хотя и получился похожим на Mercedes W10.

Отвечая на критику своей команды, технический директор Racing Point Энди Грин отметил, что существует и другая проблема, с которой на самом деле нужно что-то делать.

«Что действительно неприятно, так это то, как команды передают информацию, – сказал Грин. – А такое происходит между двумя командами: крупной и небольшой. Это обман правил, и нам это не нравится.

В Абу-Даби пару лет назад это уже обсуждалось. Некоторые сотрудники переходят из большой команды в маленькую и потом обратно. И это неприятно. Мне кажется, такого не должно происходить.

Мы не против получать от другой команды отдельные узлы, но это ограниченный набор деталей, а не весь автомобиль целиком. Мы всегда что-то получаем от Mercedes, используем это себе на пользу. Но мне не нравится, когда люди пытаются обхитрить правила. Мы знаем, что это происходило. И у нас нет уверенности в том, что этого не случится вновь, так как прямого запрета на такую практику нет».

Грина поддержал руководитель McLaren Андреас Зайдль.

«Я уверен, что у Racing Point все законно, так что мы не переживаем на этот счет, – сказал Зайдль. – Но для McLaren важнее, чтобы при создании автомобилей 2021 года не допускалось объединение команд и чтобы не достигалась экономия ресурсов за счет обмена ключевыми сотрудниками.

Я уверен, что в FIA и в руководстве Формулой 1 позаботятся об этом. Когда вступит в силу ограничение бюджетов, надо быть уверенными в том, что это ограничение действует для всех. Сотрудничество между командами допускается правилами, но оно ограничено. Конструкцию кокпита, аэродинамику команды обязаны прорабатывать самостоятельно. И мне важно, чтобы при подготовке к 2021 году за этим тщательно следили».

Дополнительная информация: Люк Смит

