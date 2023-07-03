FIA попросила организаторов Гран При Австрии переделать зоны безопасности

Похожие рекомендации уже были направлены в адрес «Ред Билл Ринга» год назад, но тогда не возымели действия. Результатом стал скомканный уик-энд нынешнего сезона – итоги воскресной гонки удалось подвести только глубокой ночью, так как судьям пришлось рассмотреть более 1200 эпизодов, содержащих признаки нарушения пределов трассы.

В FIA назвали такую ситуацию беспрецедентной и подчеркнули, что ничего такого не случилось бы, если бы организаторы этапа прислушались к прошлогодним советам.

Из-за того, что зоны безопасности в Шпильберге являются асфальтовыми, у гонщиков есть соблазн выехать за белую линию в девятом и десятом поворотах, чтобы улучшить время круга. Попытки решить проблему при помощи высокого поребрика-«сосиски» позади основного вызвали недовольство команд из-за риска повредить машину.

Именно поэтому в 2022-м Нильс Виттих рекомендовал разместить в проблемном месте хотя бы небольшую гравийную зону, которая решила бы вопрос.

Однако австрийцы не захотели проводить такие работы, так как трасса помимо Ф1 принимает и этапы MotoGP, где именно асфальтовые участки считаются наиболее безопасными.

Однако теперь можно говорить, что FIA однозначно усилит давление и добьется переделок «Ред Булл Ринга» к 2024 году.

Глава Red Bull Racing отметил, что прошедший уик-энд ударил по имиджу Формулы 1.

«Думаю, в тех поворотах просто жизненно необходима полоска гравия, – сказал британец. – Задача пилотов усложняется тем, что в современных машинах невозможно точно увидеть расположение колес.

А здесь трасса словно сама заманивает вас проехать шире. Надо непременно разобраться к следующему году, сделав ситуацию более понятной для гонщиков.

Босс Mercedes Тото Вольф добавил: «Все эти штрафы стали большим разочарованием для болельщиков, команд и пилотов. Тут есть всего два решения. Можно вернуть "сосиску", которая будет крушить машины, но тогда уж никто не станет жаловаться. А можно просто разрешить ехать так, как хочется. Этого всегда хотел Ники Лауда.

Но решение должно отражать интересы владельцев трассы, так как все мы хотим одного: видеть яркие гонки, итоги которых определяются не штрафами. Но так как существуют правила, в данном случае штрафы были справедливыми».