FIA попросила организаторов Гран При Австрии переделать зоны безопасности
Руководитель гонок Ф1 Нильс Виттих настоятельно рекомендовал промоутерам этапа в Шпильберге засыпать за поребрики гравий, чтобы избежать повторения фарса минувшего уик-энда
Похожие рекомендации уже были направлены в адрес «Ред Билл Ринга» год назад, но тогда не возымели действия. Результатом стал скомканный уик-энд нынешнего сезона – итоги воскресной гонки удалось подвести только глубокой ночью, так как судьям пришлось рассмотреть более 1200 эпизодов, содержащих признаки нарушения пределов трассы.
В FIA назвали такую ситуацию беспрецедентной и подчеркнули, что ничего такого не случилось бы, если бы организаторы этапа прислушались к прошлогодним советам.
Из-за того, что зоны безопасности в Шпильберге являются асфальтовыми, у гонщиков есть соблазн выехать за белую линию в девятом и десятом поворотах, чтобы улучшить время круга. Попытки решить проблему при помощи высокого поребрика-«сосиски» позади основного вызвали недовольство команд из-за риска повредить машину.
Именно поэтому в 2022-м Нильс Виттих рекомендовал разместить в проблемном месте хотя бы небольшую гравийную зону, которая решила бы вопрос.
Однако австрийцы не захотели проводить такие работы, так как трасса помимо Ф1 принимает и этапы MotoGP, где именно асфальтовые участки считаются наиболее безопасными.
Однако теперь можно говорить, что FIA однозначно усилит давление и добьется переделок «Ред Булл Ринга» к 2024 году.
Глава Red Bull Racing отметил, что прошедший уик-энд ударил по имиджу Формулы 1.
«Думаю, в тех поворотах просто жизненно необходима полоска гравия, – сказал британец. – Задача пилотов усложняется тем, что в современных машинах невозможно точно увидеть расположение колес.
А здесь трасса словно сама заманивает вас проехать шире. Надо непременно разобраться к следующему году, сделав ситуацию более понятной для гонщиков.
Босс Mercedes Тото Вольф добавил: «Все эти штрафы стали большим разочарованием для болельщиков, команд и пилотов. Тут есть всего два решения. Можно вернуть "сосиску", которая будет крушить машины, но тогда уж никто не станет жаловаться. А можно просто разрешить ехать так, как хочется. Этого всегда хотел Ники Лауда.
Но решение должно отражать интересы владельцев трассы, так как все мы хотим одного: видеть яркие гонки, итоги которых определяются не штрафами. Но так как существуют правила, в данном случае штрафы были справедливыми».
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