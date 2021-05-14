FIA попробует избавиться от финальной «эски» в Барселоне

С 2007 года на каталонской трассе появилась связка двух медленных поворотов перед скоростным виражом, выводящим на стартовую прямую. Ее необходимость обусловлена особенностями автодрома – на этом участке зоны безопасности недостаточно велики, потому если не погасить скорость, автомобиль в случае какого-то инцидента может долететь до ограждения, причем удар получится слишком жестким.

Гонщики никогда не любили новую «эску», а в связи с недавней реконструкцией десятого поворота многие вновь заговорили об отказе от нее.

Руководитель гонок Ф1 Майкл Маси объяснил, что такая тема действительно есть на повестке дня, однако во главу угла в любом случае будет поставлена безопасноссть.

«Этим вопросом мы занимаемся уже какое-то время, – сказал австралиец на традиционном брифинге по итогам этапа в Барселоне. – Понятно, что здесь нет быстрого решения, нужно изучить все последствия, в том числе и скрытые.

Как и в случае любого другого поворота на любой трассе, мы работаем вместе с командами и пилотами, чтобы найти самый безопасный вариант, который в то же время позволит улучшить гонки».

Трасса «Каталунья» имеет славу одной из самых сложных в плане обгонов, и недавние переделки в десятом повороте едва ли изменили что-то в этом плане.

«Могу сказать, что по ощущениям все осталось как раньше, – отметил Фернандо Алонсо. –Поворот во всех отношениях очень похож на то, что было прежде.

Он стал чуть быстрее, потому удовольствия больше, и это позитивно. Но с точки зрения обгонов ничего не изменилось.

Как что-то улучшить? Это сложный вопрос. Возможно, увеличить зоны DRS. В Барселоне всегда было трудно обгонять».