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Формула 1 Новости

FIA попробует избавиться от финальной «эски» в Барселоне

Автор:
, Редактор Ф1

В федерации изучат, есть ли возможность избавить трассу от непопулярной связки поворотов – но сразу предупредили, что это сложный вопрос

FIA попробует избавиться от финальной «эски» в Барселоне

С 2007 года на каталонской трассе появилась связка двух медленных поворотов перед скоростным виражом, выводящим на стартовую прямую. Ее необходимость обусловлена особенностями автодрома – на этом участке зоны безопасности недостаточно велики, потому если не погасить скорость, автомобиль в случае какого-то инцидента может долететь до ограждения, причем удар получится слишком жестким. 

Гонщики никогда не любили новую «эску», а в связи с недавней реконструкцией десятого поворота многие вновь заговорили об отказе от нее. 

Руководитель гонок Ф1 Майкл Маси объяснил, что такая тема действительно есть на повестке дня, однако во главу угла в любом случае будет поставлена безопасноссть. 

«Этим вопросом мы занимаемся уже какое-то время, – сказал австралиец на традиционном брифинге по итогам этапа в Барселоне. – Понятно, что здесь нет быстрого решения, нужно изучить все последствия, в том числе и скрытые.

Как и в случае любого другого поворота на любой трассе, мы работаем вместе с командами и пилотами, чтобы найти самый безопасный вариант, который в то же время позволит улучшить гонки».

Трасса «Каталунья» имеет славу одной из самых сложных в плане обгонов, и недавние переделки в десятом повороте едва ли изменили что-то в этом плане. 

«Могу сказать, что по ощущениям все осталось как раньше, – отметил Фернандо Алонсо. –Поворот во всех отношениях очень похож на то, что было прежде.

Он стал чуть быстрее, потому удовольствия больше, и это позитивно. Но с точки зрения обгонов ничего не изменилось.

Как что-то улучшить? Это сложный вопрос. Возможно, увеличить зоны DRS. В Барселоне всегда было трудно обгонять».

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Alpine переделает рулевой усилитель из-за Алонсо

Alpine переделает рулевой усилитель из-за Алонсо
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Об этой статье

Серия Формула 1
Местонахождение Каталунья
Автор Люк Смит

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