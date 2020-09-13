FIA пообещала наказывать пилотов за слишком медленное возвращение в боксы

После Гран При Италии судьи провели расследование в отношении пилота McLaren Ландо Норриса, который подозревался в слишком медленном возвращении в боксы под красными флагами. Это дало команде время на проведение пит-стопа Карлоса Сайнса, который ехал непосредственно впереди Норриса и задержало соперников, ехавших сзеди.

Тогда судьи не стали наказывать Норриса, который сам заявил, что просто не торопился позади машины безопасности и старался удержать рабочую температуру шин.

Однако в Муджелло, на встрече команд с руководителем гонки Майклом Маси, Racing Point потребовала уточнить эту часть правил. Маси в ответ пообещал строже следить за скоростью гонщиков в подобных ситуациях и наказывать нарушителей.