Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
25 июн.
-
28 июн.
Отложен
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
60 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Великобритании
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
74 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
30 июл.
-
02 авг.
Следующее событие через
88 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
116 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
123 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Следующее событие через
137 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
144 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Следующее событие через
158 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
172 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
179 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
193 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
207 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Новость

FIA пообещала контролировать календари разных серий после возобновления гонок

Поделились
Комментарии
FIA пообещала контролировать календари разных серий после возобновления гонок
Автор:
, Редактор Ф1
2 мая 2020 г., 18:00

Федерация будет следить, чтобы в плотном осеннем графике не вышло так, что слишком много чемпионатов назначают свои этапы на одну и ту же дату

Пока что ни одно гоночное первенство, которое проводит этапы в Европе, не может с полной уверенностью говорить о своем календаре. При этом организаторы настраиваются проводить гонки уже со второй половины лета. Формула 1 собирается начать с июльского Гран При Австрии без зрителей, схожие планы и у других серий. 

Заместитель президента FIA Грэм Стокер отметил, что когда болельщиков наконец-то начнут пускать на гонки, будет очень важно избежать ситуации, когда слишком много разных соревнований проходит в одно и то же время в одном регионе. 

«Конкуренция за зрителя будет невероятно высокой, – объяснил он в интервью издаваемому FIA журналу Auto. – Кроме того, можно ожидать высокой посещаемости. Во всяком случае, мы на это надеемся.

Нам хочется видеть возвращение динамичного многообразия гонок, к которому мы привыкли. Но тут нужен очень строгий контроль.

При составлении календарей мы будем действовать гибко, однако существует Международный спортивный кодекс. Потому очень важно выделить приоритетные соревнования. Будет контрпродуктивно, если мы добустим войну между разными чемпионатами. 

Не стоит устраивать споры, какая серия важнее и кто раньше заключил контракт. Это не сработает».

Читайте также:

Стокер добавил, что в федерации нацелены на открытые обсуждения и вполне допускают объединения нескольких разных серий для организации совместных уик-эндов. 

«Важнее всего, чтобы вновь проходили гонки, – объяснил он. – Если это потребует «супер уик-эндов» в кооперации разных организаторов, то отчего нет?

Достаточно каких-то национальных гонок среднего уровня, чтобы вернуть уверенность, а это очень важно. 

Мир автоспорта должен сплотиться, действовать гибко при выборе этапов и трасс, а также находить необычные способы привлечения болельщиков. Также своими действиями нам важно передавать позитивный посыл».

В письме членам FIA президент Жан Тодт подчеркнул, что пример Гран При Австрии должен стать для всех руководством к действию.

«Мы надеемся дать рестарт сезону уже летом, – написал он. – Первым должен стать Гран При Австрии 3-5 июля. 

Мы будем делиться этим опытом и особенностями организации гонок в условиях ограничений из-за коронавируса со всеми, кто хотет как можно быстрее перезапустить собственные соревнования».

Пока что лишь в Америке решили проводить гонки в мае, это будет серия NASCAR. Организаторы IndyCar рассчитывают на июнь. Тем времением большинство стран Европы запретило массовые мероприятия на своей территории до конца лета, а гоночные серии верстают календари, рассчитывая первое время проводить гонки при пустых трибунах. 

Читайте также:

Следующая новость
Стролл купит Mercedes, Хэмилтон уйдет в Ferrari. Джордан дал прогнозы на будущее Ф1

Предыдущая новость

Стролл купит Mercedes, Хэмилтон уйдет в Ferrari. Джордан дал прогнозы на будущее Ф1
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1 , WEC , WRC , WTCR
Автор Люк Смит

База данных

Гран При Франции

Гран При Франции

25 июн. - 28 июн.
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

Стролл купит Mercedes, Хэмилтон уйдет в Ferrari. Джордан дал прогнозы на будущее Ф1

2
Формула 1

Хорнер посоветовал соперникам купить Red Bull или Mercedes. И признал, что у Феттеля была клиентская машина

3
Формула 1

Yamaha пришлось сдерживать Хэмилтона, чтобы он себе не навредил

4
Формула 1

Экклстоун: Ferrari будет важна даже без Формулы 1

5
Формула 1

«Мнение Феттеля роли не играет». Ди Реста оценил шансы Себа остаться в Ferrari

Последние видео

Зандфорт в игре F1 2020: видео 01:50
Формула 1

Зандфорт в игре F1 2020: видео

Сузука наоборот. Мечта болельщика Формулы 1 в действии 01:43
Формула 1

Сузука наоборот. Мечта болельщика Формулы 1 в действии

Автодром Америк задом наперед. Поехали! 01:48
Формула 1

Автодром Америк задом наперед. Поехали!

Круг по Яс-Марине в обратную сторону: видео 01:46
Формула 1

Круг по Яс-Марине в обратную сторону: видео

Начало карьеры Фелипе Массы – эпизод фильма «Герои» 01:04
Формула 1

Начало карьеры Фелипе Массы – эпизод фильма «Герои»

Самое важное:

FIA пообещала контролировать календари разных серий после возобновления гонок
F1

FIA пообещала контролировать календари разных серий после возобновления гонок

Стролл купит Mercedes, Хэмилтон уйдет в Ferrari. Джордан дал прогнозы на будущее Ф1
F1

Стролл купит Mercedes, Хэмилтон уйдет в Ferrari. Джордан дал прогнозы на будущее Ф1

Почему соперники Racing Point не копируют Mercedes? Из-за эгоизма
F1

Почему соперники Racing Point не копируют Mercedes? Из-за эгоизма

«Макс заставляет Себа и Льюиса нервничать». Йос Ферстаппен похвалил сына
F1

«Макс заставляет Себа и Льюиса нервничать». Йос Ферстаппен похвалил сына

Экклстоун: Ferrari будет важна даже без Формулы 1
F1

Экклстоун: Ferrari будет важна даже без Формулы 1

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
  • MotoGP
Билеты
Партнер проекта
25 июн. - 28 июн.
Билеты
2 июл. - 5 июл.
Билеты
16 июл. - 19 июл.
Билеты
30 июл. - 2 авг.
Билеты
27 авг. - 30 авг.
Билеты
3 сент. - 6 сент.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.