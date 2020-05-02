FIA пообещала контролировать календари разных серий после возобновления гонок

Пока что ни одно гоночное первенство, которое проводит этапы в Европе, не может с полной уверенностью говорить о своем календаре. При этом организаторы настраиваются проводить гонки уже со второй половины лета. Формула 1 собирается начать с июльского Гран При Австрии без зрителей, схожие планы и у других серий.

Заместитель президента FIA Грэм Стокер отметил, что когда болельщиков наконец-то начнут пускать на гонки, будет очень важно избежать ситуации, когда слишком много разных соревнований проходит в одно и то же время в одном регионе.

«Конкуренция за зрителя будет невероятно высокой, – объяснил он в интервью издаваемому FIA журналу Auto. – Кроме того, можно ожидать высокой посещаемости. Во всяком случае, мы на это надеемся.

Нам хочется видеть возвращение динамичного многообразия гонок, к которому мы привыкли. Но тут нужен очень строгий контроль.

При составлении календарей мы будем действовать гибко, однако существует Международный спортивный кодекс. Потому очень важно выделить приоритетные соревнования. Будет контрпродуктивно, если мы добустим войну между разными чемпионатами.

Не стоит устраивать споры, какая серия важнее и кто раньше заключил контракт. Это не сработает».

Стокер добавил, что в федерации нацелены на открытые обсуждения и вполне допускают объединения нескольких разных серий для организации совместных уик-эндов.

«Важнее всего, чтобы вновь проходили гонки, – объяснил он. – Если это потребует «супер уик-эндов» в кооперации разных организаторов, то отчего нет?

Достаточно каких-то национальных гонок среднего уровня, чтобы вернуть уверенность, а это очень важно.

Мир автоспорта должен сплотиться, действовать гибко при выборе этапов и трасс, а также находить необычные способы привлечения болельщиков. Также своими действиями нам важно передавать позитивный посыл».

В письме членам FIA президент Жан Тодт подчеркнул, что пример Гран При Австрии должен стать для всех руководством к действию.

«Мы надеемся дать рестарт сезону уже летом, – написал он. – Первым должен стать Гран При Австрии 3-5 июля.

Мы будем делиться этим опытом и особенностями организации гонок в условиях ограничений из-за коронавируса со всеми, кто хотет как можно быстрее перезапустить собственные соревнования».

Пока что лишь в Америке решили проводить гонки в мае, это будет серия NASCAR. Организаторы IndyCar рассчитывают на июнь. Тем времением большинство стран Европы запретило массовые мероприятия на своей территории до конца лета, а гоночные серии верстают календари, рассчитывая первое время проводить гонки при пустых трибунах.