FIA пообещала Andretti, что команду не оставят в Ф1 без моторов

В начале октября FIA одобрила заявку команды Andretti Global на выступления в Формуле 1. Сам спорт еще не определился, какие условия американцам придется выполнить для дебюта, но нет сомнений, что тех ждут непростые переговоры.

При этом эксперты все же полагают, что Liberty не станет пытаться запретить выступления Andretti и идти на прямую конфронтацию с федерацией. Но в лучшем случае команда присоединится к пелотону в сезоне 2025 года.

Майкл Андретти изначально объявил об альянсе с брендом Cadillac концерна GM, что стало весомым козырем его заявки. Однако сама компания не станет производить силовые установки – их будет поставлять в клиентском статусе кто-то другой.

Изначально, еще весной, в паддоке не было сомнений, что речь о Renault. Однако на прошлой неделе представители французов внезапно заявили, что срок прежних договоренностей уже истек.

Это значит, что за полтора года до потенциального дебюта у Andretti нет гарантии получения силовых установок.

Сейчас в правилах Ф1 прописано что ни одну команду нельзя оставить без двигателей – но формулировка составлена так, что ее применимость к новичкам вызывает вопросы. Понятно, что все это еще больше осложняет ситуацию Майкла Андретти.

Майкл Андретти, Марио Андретти и и исполнительный директор McLaren Зак Браун Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

Президент FIA Мохаммед Бин Сулайем заверил, что Andretti точно не останется без моторов, а долговременной целью является их собственное производство силами General Motors/Cadillac.

«Мы требуем этого и мы обязательно это увидим, – сказал президент репортерам о собственных силовых установках GM. – Но на такую программу требуется больше, чем четыре-пять лет.

Так что на первое время мы обеспечим Andretti каким-то из двух других моторов».

Сулайем объяснил, почему сказал всего о двух марках: он сослался на Приложение 6 к Спортивному регламенту. Там сказано, что при отсутствии поставщика команда Ф1 вправе запросить моторы у того производителя, который работает с наименьшим количеством участников чемпионата.

В 2026 году такими станут Honda и Renault, у которых будет по одной команде.

Такой же будет ситуация у Audi, но немцы сами являются дебютантами, потому к ним требование о снабжении неприменимо.

Пока в истории Ф1 ни разу не было прецедента таких обязательных поставок, но глава FIA выразил готовность задействовать это правило и заверил, что оно распространяется и на новичков.

«В правилах сказано, что отказать им нельзя, – заверил Мохаммед. – Даже если все команды скажут "нет", у FIA достаточно власти, чтобы указать на двух производителей, провести между ними жеребьевку и выбрать того, кто станет поставщиком.

Нет никакого секрета в том, что речь про Alpine (с 2026 года в качестве поставщика вместо Renault зарегистрировали именно этот бренд – прим.ред.) и Honda. Кто-то из них и будет выбран, как того требуют правила».

Мохаммед Бин Сулайем, президент FIA, Акбар Аль-Бакер, генеральный директор Qatar Airlines, на подиуме Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Однако важно помнить о существовании формальных процедур. Чтобы получать двигатели, команда должна направить запрос о поставках до 1 июня предыдущего года.

При этом в паддоке есть те, кто не разделяет уверенность президента FIA в том, что правила действуют и в отношении новых команд.

Комментируя эту ситуацию, спортивный босс Alpine Бруно Фамен объяснил, что решения федерации являются обязательными для команд, но это же касается и решений Liberty: «Существует множество всевозможных требований. Но прежде всего роль играет Договор Согласия. Мы следуем как распоряжениям спортивных властей, так и промоутера».

При этом Бин Сулайем выразил уверенность, что уже в скором времени вопрос потеряет актуальность, так как GM наладит собственное производство.

«Я очень оптимистично настроен в этом отношении, – сказал он. – И это обоснованный оптимизм.

За последние 20 месяцев к нам пришли два больших производителя, Audi и Andretti/GM. Audi уже активно работает над своей силовой установкой, а в отношении Cadillac мы сейчас на верном пути».