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Формула 1 / Гран При Бразилии / Новость

FIA подтвердила замену мотора у Леклера. Он потеряет десять позиций на решетке

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FIA подтвердила замену мотора у Леклера. Он потеряет десять позиций на решетке
Автор:
, Ответственный редактор
15 нояб. 2019 г., 14:39

Еще до уик-энда в Бразилии стало известно, что пилот Ferrari будет переставлен назад за использование дополнительных компонентов силовой установки. Теперь выяснилось, что штраф оказался минимально возможным.

Проблемы монегаска начались по ходу уик-энда в Остине. Тогда двигатель на его машине отказал по ходу утренней субботней тренировки, что вынудило команду поставить ему один из старых моторов менее мощной версии. Глава Скудерии Маттиа Бинотто сразу подтвердил, что пилот получит новые компоненты силовой установки перед Гран При Бразилии.

Вопрос оставался лишь с тем, что именно потребуется заменить и каким в итоге окажется штраф. Из сообщения FIA, опубликованного в пятницу в «Интерлагосе», следует – команда смогла обойтись всего одной заменой. На машине Леклера обновили только блок внутреннего сгорания. Он стал четвертым в нынешнем сезоне, потому пилот потеряет лишь десять позиций на стартовом поле.

В 2018-м году, проводя дебютный сезон Ф1 в составе Sauber, Шарль занял на Гран При Бразилии седьмое место. 

 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бразилии
Пилоты Шарль Леклер
Команды Ferrari В Магазин
Автор Александр Кабановский

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