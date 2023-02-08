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FIA подтвердила планы президента Сулайема не вмешиваться в дела Ф1

Представители федерации сообщили, что наделавшая шума публикация в Daily Mail соответствует действительности

Люк Смит
Автор:
, редактор Ф1
FIA подтвердила планы президента Сулайема не вмешиваться в дела Ф1
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В среду британская газета сообщила, что попавший в последнее время под огонь критики глава FIA Мохаммед Бин Сулайем решил отказаться от каждодневного контроля над Формулой 1 и предпочел переключиться на другие вопросы в рамках руководящего органа мирового автоспорта. 

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Как следовало из публикации, после нескольких неприятных историй – гендерного скандала, недовольства британских парламентариев и критики со стороны Liberty Media – в Формуле 1 сформировался курс на отставку чиновника. Ему, якобы, уже нашли замену. 

После выхода материала Daily Mail со стороны FIA последовал официальный комментарий ситуации, подтверждающий, что чиновник действительно больше не будет предпринимать попыток управления Ф1 – и что такой шаг был запланировал уже очень давно. 

«Предыстория в том, что такой шаг [Бин Сулайема] готовился уже очень долгое время, – объяснил представитель федерации. – Командам была направлена информация в рамках регулярных каждодневных контактов. Также следует отметить, что за время переходного года (Мохаммед занял свой пост в самом конце 2021-го – прим.ред.) была сформирована новая структура управления, призванная обеспечить эффективный менеджмент FIA и дальнейшее движение вперед.

После назначения генерального директора Натали Робин и пересмотра принципов управления Формулой 1 в рамках руководимого Николасом Томбасисом департамента формульных гонок президент по-прежнему будет участвовать в ключевых дискуссиях и принятии самых важных решений, но за каждодневные операции станут отвечать Николас и его очень опытная команда. 

Президентский манифест был подготовлен задолго до его вступления в должность. Он предусматривал "назначение генерального директора FIA для обеспечения целостности деятельности" и "пересмотр структуры управления" в рамках "прозрачных и демократичных процедур". Эти цели, как и создание новой структуры департамента формульных гонок, реализовывались с самого начала президентства. 

Президент FIA имеет широкие полномочия, охватывающие весь мир гонок и автомобилизма – и теперь, когда структурная реорганизация завершена, это [отказ от прямого управления Формулой 1] – естественный следующий шаг».

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