Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs MC Shop Watch Shop Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs MC Shop Watch Shop Билеты
Предыдущая / Хорнер поторопил Ф1: Нужно скорее принять решение о спринтах Следующая / Марко: У нас почти закончились деньги на Ферстаппена
Формула 1 Новости

FIA подтвердила, что Маси могут убрать с поста директора гонки

Автор:
, редактор

Маси стал одним из главных действующих лиц во время финала Ф1 в Абу-Даби

FIA подтвердила, что Маси могут убрать с поста директора гонки
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Прошло уже больше месяца с момента финала сезона Формулы 1 в Абу-Даби. Однако разговоры о том, правильно ли повела себя дирекция гонки, разрешив обойти лидеров заезда только пяти круговым машинам, не прекращаются до сих пор.

Читайте также:

Сейчас по итогам событий на «Яс-Марине» FIA проводит расследование, результаты которого Международная автомобильная федерация обещала опубликовать 18 марта.

Вполне вероятно, что результатом разбирательства станет и смена директора гонки – о такой возможности заявил глава отдела FIA по делам Ф1 Питер Байер во время разговора с одним из авторитетных австрийских журналистов. 

«Майкл во многих отношениях проделал отличную работу, – цитирует Байера BBC. – Мы сказали ему об этом. Но также есть вероятность, что в Ф1 может быть новый директор гонки.

Мы рассматриваем вариант разделения различных задач директора гонки, который в том числе сейчас выполняет роли спортивного директора и делегата по безопасности. Это перебор. Если все эти обязанности развести на нескольких людей, то нагрузка на директора гонки снизится».

Ранее BBC также сообщала, что FIA хочет изменить структуру дирекции гонки. Скорее всего, Международная автоспортивная федерация наймет человека, который будет фильтровать сообщения между директором гонки и командами, таким образом оберегая условного Маси от излишнего давления со стороны коллективов.

Читайте также:

Напомним, что, по слухам, от итогов разбирательства FIA зависит, выйдет ли Льюис Хэмилтон на старт первой гонки грядущего сезона Ф1.

Читайте также:
 
Поделились
Комментарии
Хорнер поторопил Ф1: Нужно скорее принять решение о спринтах
Предыдущая новость

Хорнер поторопил Ф1: Нужно скорее принять решение о спринтах
Следующая новость

Марко: У нас почти закончились деньги на Ферстаппена

Марко: У нас почти закончились деньги на Ферстаппена
Загрузить комментарии
Больше от
Александра Шубина
Машины Rally1 разрешат использовать в национальных чемпионатах
WRC

Машины Rally1 разрешат использовать в национальных чемпионатах

Марко: У нас почти закончились деньги на Ферстаппена
Формула 1

Марко: У нас почти закончились деньги на Ферстаппена

Хорнер поторопил Ф1: Нужно скорее принять решение о спринтах
Формула 1

Хорнер поторопил Ф1: Нужно скорее принять решение о спринтах

Самое важное:

Марко: У нас почти закончились деньги на Ферстаппена
Формула 1 Формула 1

Марко: У нас почти закончились деньги на Ферстаппена

FIA подтвердила, что Маси могут убрать с поста директора гонки
Формула 1 Формула 1

FIA подтвердила, что Маси могут убрать с поста директора гонки

Хорнер поторопил Ф1: Нужно скорее принять решение о спринтах
Формула 1 Формула 1

Хорнер поторопил Ф1: Нужно скорее принять решение о спринтах

Восьмикратный чемпион мира: У Хэма украли титул
Формула 1 Формула 1

Восьмикратный чемпион мира: У Хэма украли титул

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.