FIA подтвердила, что Маси могут убрать с поста директора гонки

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Прошло уже больше месяца с момента финала сезона Формулы 1 в Абу-Даби. Однако разговоры о том, правильно ли повела себя дирекция гонки, разрешив обойти лидеров заезда только пяти круговым машинам, не прекращаются до сих пор.

Сейчас по итогам событий на «Яс-Марине» FIA проводит расследование, результаты которого Международная автомобильная федерация обещала опубликовать 18 марта.

Вполне вероятно, что результатом разбирательства станет и смена директора гонки – о такой возможности заявил глава отдела FIA по делам Ф1 Питер Байер во время разговора с одним из авторитетных австрийских журналистов.

«Майкл во многих отношениях проделал отличную работу, – цитирует Байера BBC. – Мы сказали ему об этом. Но также есть вероятность, что в Ф1 может быть новый директор гонки.

Мы рассматриваем вариант разделения различных задач директора гонки, который в том числе сейчас выполняет роли спортивного директора и делегата по безопасности. Это перебор. Если все эти обязанности развести на нескольких людей, то нагрузка на директора гонки снизится».

Ранее BBC также сообщала, что FIA хочет изменить структуру дирекции гонки. Скорее всего, Международная автоспортивная федерация наймет человека, который будет фильтровать сообщения между директором гонки и командами, таким образом оберегая условного Маси от излишнего давления со стороны коллективов.

Напомним, что, по слухам, от итогов разбирательства FIA зависит, выйдет ли Льюис Хэмилтон на старт первой гонки грядущего сезона Ф1.