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Формула 1 / Гран При Бахрейна Новости

FIA одобрила использование элемента, препятствующего «козлению»

Появление стяжек должно уменьшить колебания днища болида

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FIA одобрила использование элемента, препятствующего «козлению»
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По ходу предсезонных тестов команды Формулы 1 столкнулись с так называемым эффектом «козления»: на прямых, при повышении скорости, корпус машины начинает сильно колебаться, при этом колеса неотрывно находятся на асфальте. Причем данная проблема в разной степени возникла у всех участников чемпионата.

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Во время трехдневных сессий в Бахрейне, которые прошли с 10 по 12 марта, некоторым коллективам удалось снизить влияние этого эффекта на поведение машиныe и деформацию днища за счет внедрения так называемых стяжек, крепящихся на днище и соединяющихся с корпусом болида. Применение данного элемента по ходу сезона считалось бы нелегальным, поскольку его использование не было прописано в регламенте – однако перед первым этапом чемпионата, сессии которого начались уже сегодня, Всемирный совет FIA одобрил данное нововведение.

Дополнительная информация: Мэтт Сомерфилд

Детали днища Mercedes W13

Детали днища Mercedes W13

Фото: Giorgio Piola

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