FIA одобрила использование элемента, препятствующего «козлению»
Появление стяжек должно уменьшить колебания днища болида
По ходу предсезонных тестов команды Формулы 1 столкнулись с так называемым эффектом «козления»: на прямых, при повышении скорости, корпус машины начинает сильно колебаться, при этом колеса неотрывно находятся на асфальте. Причем данная проблема в разной степени возникла у всех участников чемпионата.
Во время трехдневных сессий в Бахрейне, которые прошли с 10 по 12 марта, некоторым коллективам удалось снизить влияние этого эффекта на поведение машиныe и деформацию днища за счет внедрения так называемых стяжек, крепящихся на днище и соединяющихся с корпусом болида. Применение данного элемента по ходу сезона считалось бы нелегальным, поскольку его использование не было прописано в регламенте – однако перед первым этапом чемпионата, сессии которого начались уже сегодня, Всемирный совет FIA одобрил данное нововведение.
Дополнительная информация: Мэтт Сомерфилд
Детали днища Mercedes W13
Фото: Giorgio Piola
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