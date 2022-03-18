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По ходу предсезонных тестов команды Формулы 1 столкнулись с так называемым эффектом «козления»: на прямых, при повышении скорости, корпус машины начинает сильно колебаться, при этом колеса неотрывно находятся на асфальте. Причем данная проблема в разной степени возникла у всех участников чемпионата.

Во время трехдневных сессий в Бахрейне, которые прошли с 10 по 12 марта, некоторым коллективам удалось снизить влияние этого эффекта на поведение машиныe и деформацию днища за счет внедрения так называемых стяжек, крепящихся на днище и соединяющихся с корпусом болида. Применение данного элемента по ходу сезона считалось бы нелегальным, поскольку его использование не было прописано в регламенте – однако перед первым этапом чемпионата, сессии которого начались уже сегодня, Всемирный совет FIA одобрил данное нововведение.

Дополнительная информация: Мэтт Сомерфилд

Детали днища Mercedes W13 Фото: Giorgio Piola