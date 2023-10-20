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FIA подняла максимальные штрафы для пилотов Ф1 до миллиона евро

По мнению федерации, такой шаг отражает «текущие потребности автоспорта». Прежде максимальная сумма денежного наказания была вчетверо меньше

Алекс Калинаукас
Автор Алекс Калинаукас
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Льюис Хэмилтон, Mercedes-AMG, Роберт Шварцман, резервный гонщик Scuderia Ferrari, Ландо Норрис, McLaren, Оскар Пиастри, McLaren, Алекс Элбон, Williams Racing, Логан Сержант, Williams Racing, Джордж Расселл, Mercedes-AMG, Чжоу Гуаньюй, Alfa Romeo F1 Team, Фернандо Алонсо, Aston Martin F1 Team, Лэнс Стролл, Aston Martin F1 Team, Валттери Боттас, Alfa Romeo F1 Team, Макс Ферстаппен, Red Bull Racing, Эстебан Окон, Alpine F1 Team, Пьер Гасли, Alpine F1 Team, Лиам Лоусон, Scuderia AlphaTauri, Шарль Леклерк, Scuderia Ferrari, Юки Цунода, Scuderia AlphaTauri, Себастьян Феттель, Серхио Перес, Red Bull Racing, Мик Шумахер, резервный гонщик Mercedes-AMG, на «пасеке» Феттеля во втором повороте «Сузуки»

Новые суммы штрафов прописаны в измененной версии Международного спортивного кодекса, действие которого распространяется на все чемпионаты под эгидой FIA, включая и Формулу 1. 

Прежде максимальное наказание, которое могли назначить судьи этапа, составляло €250 тысяч.

Об изменении стало известно после заседания Всемирного совета по автоспорту в Женеве. Такой шаг был объяснен тем, что «условия оставались неизменными на протяжении последних 12 лет и уже не отражают текущие потребности автоспорта».

Есть основания говорить, что таким образом FIA хочет получить свой «кусок пирога» от возросшего благосостояния Формулы 1 – за последнее десятилетие спорт демонстрирует завидный финансовый рост, а стоимость топ-команд сейчас оценивают в $1 млрд.

При этом в Кодексе сделано разделение по величине максимального денежного наказания. Если для Ф1 это €1 млн, то для других чемпионатов мира (Формулы Е, WRC, WEC, мирового ралли-кросса и ралли-рейдов) – €750 тыс, а для всех остальных соревнований FIA – €500 тыс.  

Штрафы могут применяться как к гонщикам, так и командам – и даже отдельным соревнованиям. Примером может служить недавнее разбирательство в отношении промоутеров Гран При Австралии Ф1, которым пришлось отвечать за появление болельщиков на трассе до окончания гонки. 

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Еще один запрет затронул «любое незаконное использование пиротехнических средств». Теперь организаторы соревнований будут нести ответственность за использование болельщиками дымовых шашек и файеров. Причиной назван дым, который снижает обзорность, а потому и безопасность участников. В случае с раллийными гонками это угрожает и зрителям. 

«В октябре 2022 года Совет Европейского союза подчеркнул необходимость предотвращения и противодействия использованию пиротехники на спортивных объектах, – поясняется в заявлении FIA. – По итогам анализа ситуации в автоспорте был сделан вывод, что несанкционированное использование всех пиротехнических устройств на гонках может представлять значительный риск для здоровья и безопасности людей, и поэтому его следует предотвращать и противодействовать ему.

В этой связи [Всемирный совет] утвердил новое положение и определение Кодекса, запрещающее несанкционированное использование пиротехники на соревнованиях FIA».

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