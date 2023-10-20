FIA подняла максимальные штрафы для пилотов Ф1 до миллиона евро

Новые суммы штрафов прописаны в измененной версии Международного спортивного кодекса, действие которого распространяется на все чемпионаты под эгидой FIA, включая и Формулу 1.

Прежде максимальное наказание, которое могли назначить судьи этапа, составляло €250 тысяч.

Об изменении стало известно после заседания Всемирного совета по автоспорту в Женеве. Такой шаг был объяснен тем, что «условия оставались неизменными на протяжении последних 12 лет и уже не отражают текущие потребности автоспорта».

Есть основания говорить, что таким образом FIA хочет получить свой «кусок пирога» от возросшего благосостояния Формулы 1 – за последнее десятилетие спорт демонстрирует завидный финансовый рост, а стоимость топ-команд сейчас оценивают в $1 млрд.

При этом в Кодексе сделано разделение по величине максимального денежного наказания. Если для Ф1 это €1 млн, то для других чемпионатов мира (Формулы Е, WRC, WEC, мирового ралли-кросса и ралли-рейдов) – €750 тыс, а для всех остальных соревнований FIA – €500 тыс.

Штрафы могут применяться как к гонщикам, так и командам – и даже отдельным соревнованиям. Примером может служить недавнее разбирательство в отношении промоутеров Гран При Австралии Ф1, которым пришлось отвечать за появление болельщиков на трассе до окончания гонки.

Фото: Филип Клерен Макс Ферстаппен, Red Bull RB19, проезжает мимо файера

Еще один запрет затронул «любое незаконное использование пиротехнических средств». Теперь организаторы соревнований будут нести ответственность за использование болельщиками дымовых шашек и файеров. Причиной назван дым, который снижает обзорность, а потому и безопасность участников. В случае с раллийными гонками это угрожает и зрителям.

«В октябре 2022 года Совет Европейского союза подчеркнул необходимость предотвращения и противодействия использованию пиротехники на спортивных объектах, – поясняется в заявлении FIA. – По итогам анализа ситуации в автоспорте был сделан вывод, что несанкционированное использование всех пиротехнических устройств на гонках может представлять значительный риск для здоровья и безопасности людей, и поэтому его следует предотвращать и противодействовать ему.

В этой связи [Всемирный совет] утвердил новое положение и определение Кодекса, запрещающее несанкционированное использование пиротехники на соревнованиях FIA».