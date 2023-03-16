FIA пересмотрела подход к штрафным баллам для пилотов Ф1

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С того момента, как в 2014 году в Ф1 ввели нынешнюю накопительную систему штрафных баллов, ее применение еще ни разу не приводило к крайне мере – отстранению от выступлений.

Суть идеи в том, что на каждое нарушение пилотам кроме непосредственного наказания начисляют баллы, и если их общее количество достигает 12, то такому «рецидивисту» придется пропустить следующий этап. При этом баллы сгорают по прошествии 12 месяцев.

Даниил Квят в свое время дошел до десяти баллов, сейчас столько же на счету у Пьера Гасли. Именно француз обратил внимание на то, что гонщиков порой наказывают за незначительные нарушения.

В конце 2022 года Пьер добился возможности обсудить ситуацию с FIA, где пообещали изучить этот вопрос и в случае необходимости принять к старту нового сезона Ф1 необходимые решения.

Как стало известно Motorsport.com, в итоги судьи согласились с аргументами гонщика и решили иначе подходить к начислению баллов.

Так как изначально система была призвана предотвратить случаи опасного управления машиной, теперь баллы будут присуждать прежде всего именно за небезопасные ситуации. А вот другие нарушения правил – скажем, нарушения пределов трассы – решено вообще не сопровождать баллами.

Такой подход вступил в силу уже в Бахрейне – там Нико Хюлькенберг и Эстебан Окон получили различные штрафы, но ни одному из них не начислили штрафных баллов.

Однако никакого пересмотра прежних нарушений при этом не будет – те баллы, что уже есть у пилотов, сгорят только по прошествии 12 месяцев, как и предусмотрено регламентом.

Кроме трех дебютантов нынешнего сезона и давно не выступавшего Нико Хюлькенберга, наказаний на настоящий момент нет у Льюиса Хэмилтона, Карлоса Сайнса и Валттери Боттаса.

Штрафные баллы пилотов Ф1

Гонщик Баллы Дата ближайшего обнуления Пьер Гасли 10 22.05.23 (2 балла) Лэнс Стролл 8 09.04.23 (2) Алекс Элбон 7 27.03.23 (2) Фернандо Алонсо 6 08.05.23 (3) Эстебан Окон 5 20.03.23 (2) Чжоу Гуаньюй 4 27.03.23 (1) Юки Цунода 4 03.07.23 (2) Джордж Расселл 4 10.07.23 (2) Кевин Магнуссен 3 08.05.23 (2) Ландо Норрис 3 10.07.23 (1) Серхио Перес 2 02.10.23 (2) Макс Ферстаппен 2 13.11.23 (2) Шарль Леклер 1 09.10.23 (1)