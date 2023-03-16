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FIA пересмотрела подход к штрафным баллам для пилотов Ф1

Как стало известно Motorsport.com, руководящий орган мирового автоспорта изменил подход к начислению наказаний, чтобы гонщики не рисковали пропуском Гран При из-за небольших проступков

Джонатан Нобл
Автор:
FIA пересмотрела подход к штрафным баллам для пилотов Ф1
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С того момента, как в 2014 году в Ф1 ввели нынешнюю накопительную систему штрафных баллов, ее применение еще ни разу не приводило к крайне мере – отстранению от выступлений. 

Суть идеи в том, что на каждое нарушение пилотам кроме непосредственного наказания начисляют баллы, и если их общее количество достигает 12, то такому «рецидивисту» придется пропустить следующий этап. При этом баллы сгорают по прошествии 12 месяцев. 

Даниил Квят в свое время дошел до десяти баллов, сейчас столько же на счету у Пьера Гасли. Именно француз обратил внимание на то, что гонщиков порой наказывают за незначительные нарушения. 

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В конце 2022 года Пьер добился возможности обсудить ситуацию с FIA, где пообещали изучить этот вопрос и в случае необходимости принять к старту нового сезона Ф1 необходимые решения. 

Как стало известно Motorsport.com, в итоги судьи согласились с аргументами гонщика и решили иначе подходить к начислению баллов.  

Так как изначально система была призвана предотвратить случаи опасного управления машиной, теперь баллы будут присуждать прежде всего именно за небезопасные ситуации. А вот другие нарушения правил – скажем, нарушения пределов трассы – решено вообще не сопровождать баллами. 

Такой подход вступил в силу уже в Бахрейне – там Нико Хюлькенберг и Эстебан Окон получили различные штрафы, но ни одному из них не начислили штрафных баллов.  

Однако никакого пересмотра прежних нарушений при этом не будет – те баллы, что уже есть у пилотов, сгорят только по прошествии 12 месяцев, как и предусмотрено регламентом. 

Кроме трех дебютантов нынешнего сезона и давно не выступавшего Нико Хюлькенберга, наказаний на настоящий момент нет у Льюиса Хэмилтона, Карлоса Сайнса и Валттери Боттаса.

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Штрафные баллы пилотов Ф1

Гонщик Баллы Дата ближайшего обнуления
France Пьер Гасли 10 22.05.23 (2 балла)
Canada Лэнс Стролл 8 09.04.23 (2)
Thailand Алекс Элбон 7 27.03.23 (2)
Spain Фернандо Алонсо 6 08.05.23 (3)
France Эстебан Окон 5 20.03.23 (2)
China Чжоу Гуаньюй 4 27.03.23 (1)
Japan Юки Цунода 4 03.07.23 (2)
United Kingdom Джордж Расселл 4 10.07.23 (2)
Denmark Кевин Магнуссен 3 08.05.23 (2)
United Kingdom Ландо Норрис 3 10.07.23 (1)
Mexico Серхио Перес 2 02.10.23 (2)
Netherlands Макс Ферстаппен 2 13.11.23 (2)
Monaco Шарль Леклер 1 09.10.23 (1)
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