FIA пересмотрела подход к штрафным баллам для пилотов Ф1
Как стало известно Motorsport.com, руководящий орган мирового автоспорта изменил подход к начислению наказаний, чтобы гонщики не рисковали пропуском Гран При из-за небольших проступков
С того момента, как в 2014 году в Ф1 ввели нынешнюю накопительную систему штрафных баллов, ее применение еще ни разу не приводило к крайне мере – отстранению от выступлений.
Суть идеи в том, что на каждое нарушение пилотам кроме непосредственного наказания начисляют баллы, и если их общее количество достигает 12, то такому «рецидивисту» придется пропустить следующий этап. При этом баллы сгорают по прошествии 12 месяцев.
Даниил Квят в свое время дошел до десяти баллов, сейчас столько же на счету у Пьера Гасли. Именно француз обратил внимание на то, что гонщиков порой наказывают за незначительные нарушения.
В конце 2022 года Пьер добился возможности обсудить ситуацию с FIA, где пообещали изучить этот вопрос и в случае необходимости принять к старту нового сезона Ф1 необходимые решения.
Как стало известно Motorsport.com, в итоги судьи согласились с аргументами гонщика и решили иначе подходить к начислению баллов.
Так как изначально система была призвана предотвратить случаи опасного управления машиной, теперь баллы будут присуждать прежде всего именно за небезопасные ситуации. А вот другие нарушения правил – скажем, нарушения пределов трассы – решено вообще не сопровождать баллами.
Такой подход вступил в силу уже в Бахрейне – там Нико Хюлькенберг и Эстебан Окон получили различные штрафы, но ни одному из них не начислили штрафных баллов.
Однако никакого пересмотра прежних нарушений при этом не будет – те баллы, что уже есть у пилотов, сгорят только по прошествии 12 месяцев, как и предусмотрено регламентом.
Кроме трех дебютантов нынешнего сезона и давно не выступавшего Нико Хюлькенберга, наказаний на настоящий момент нет у Льюиса Хэмилтона, Карлоса Сайнса и Валттери Боттаса.
Штрафные баллы пилотов Ф1
|Гонщик
|Баллы
|Дата ближайшего обнуления
|Пьер Гасли
|10
|22.05.23 (2 балла)
|Лэнс Стролл
|8
|09.04.23 (2)
|Алекс Элбон
|7
|27.03.23 (2)
|Фернандо Алонсо
|6
|08.05.23 (3)
|Эстебан Окон
|5
|20.03.23 (2)
|Чжоу Гуаньюй
|4
|27.03.23 (1)
|Юки Цунода
|4
|03.07.23 (2)
|Джордж Расселл
|4
|10.07.23 (2)
|Кевин Магнуссен
|3
|08.05.23 (2)
|Ландо Норрис
|3
|10.07.23 (1)
|Серхио Перес
|2
|02.10.23 (2)
|Макс Ферстаппен
|2
|13.11.23 (2)
|Шарль Леклер
|1
|09.10.23 (1)
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