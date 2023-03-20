FIA перепишет правила после конфуза с Алонсо
История с Фернандо, который потерял третье место, а потом вернул его, приведет к изменениям в регламенте Ф1
Гонщик Aston Martin финишировал в Джидде третьим и даже поднялся на подиум, но после этого получил 10-секундный штраф и откатился в протоколе на четвертое место.
Однако команде испанца удалось убедить судей FIA, что наказание назначено неверно. Представители Aston настаивали, что случайное касание домкратом, когда Фернандо отбывал предыдущий 5-секундный штраф на пит-лейне за неверное расположение на стартовой решетке, нельзя считать работами с машиной.
В итоге протокол гонки вернули в исходное состояние, что позволило Алонсо довести число подиумов за карьеру до ста.
После этой истории в FIA пообещали точно определить, что позволено делать с машиной на пит-лейне, а что – нет. Точные формулировки будут озвучены командам до начала следующего Гран При в Австралии.
В официальном документе по этому поводу сказано: «Запрос на пересмотр изначального решения был направлен судьям по ходу последнего круга гонки.
Судьи согласились заслушать команду в рамках процедуры пересмотра из-за появления новых доказательств и определения понятия "работа с машиной", относительно которого имелись противоречивые прецеденты. Это и привело к столь особому развитию событий.
Эта тема будет вынесена на обсуждение Спортивного консультативного комитета 23 марта, уточнения будут внесены до Гран При Австралии».
Теперь в правилах будет строго прописано, разрешено ли механикам прикасаться к машине в то время, когда гонщик отбывает штраф.
До Алонсо в схожую ситуацию попал Эстебан Окон. В Бахрейне он тоже получил второе наказание, так как команда Alpine слишком рано приступила к проведению пит-стопа, не дождавшись 5-секундной отметки.
Кроме того, в FIA пообещали разобраться, почему вынесение решения о втором наказании Алонсо потребовало столь долгого времени – на это ушло 50 минут.
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