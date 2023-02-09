FIA перехитрила команды Ф1 в вопросе о массе машин

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Мы уже писали, что Формула 1 передумала снижать стартовый вес машин со 798 до 796 килограммов. Соответствующие изменения были предусмотрены в регламенте 2023 года – и получили позитивные отзывы команд, которые были не в восторге от постоянного утяжеления шасси в последние годы.

Но теперь вопрос можно считать окончательно закрытым: на заседании Технического консультативного совета FIA был официально оформлен отказ от перемен.

Интересно, что первоначально восемь команд из десяти были готовы поддержать FIA и отменить снижение веса (этого было достаточно для принятия решения), но потом некоторые из них изменили свое мнение. Скорее всего, построенные ими к новому сезону шасси вышли достаточно легкими, и потому сохранение прежней массы лишало их преимущества.

Но FIA так или иначе добилась своего.

Вместо того, чтобы идти по пути одобрения командами, чиновники использовали пункт регламента о массе запасных частей. Дело в том, что шины спецификации 2023 года стали чуть более тяжелыми. Статья 4.3 Технического регламента предусматривает, что такую разницу надо учитывать. Потому в федерации формально согласились с командами, что стартовый вес будет снижен до 796 кг – но из-за шин тотчас вернули его назад к 798 кг.

Также стоит отметить, что корпус контрольной электроники гибридной системы – эта деталь является единой для всех команд – за зиму стала на 400 граммов тяжелее.

«Если просто оставить неизменным шасси прошлого сезона, то по новым правилам его масса вырастет независимо от нашего желания, – рассказал Motorsport.com технический директор одной из команд. – Прибавка [за счет шин и корпуса электроники] составила около полутора кг».

Попытки доказать, что облегчение уже было утверждено Комиссией Ф1, также не увенчались успехом, так как в административные процедуры, как выяснилось, вкралась процедурная ошибка.