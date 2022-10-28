FIA озвучила наказание Red Bull за перерасход. Это не титул Макса

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В начале октября FIA опубликовала отчет о финансовой деятельности команд в 2021 году, когда Формула 1 впервые работала в условиях лимита бюджетов. Девять из десяти команд уложились в базовую сумму $145 млн, и лишь Red Bull Racing допустила превышение.

Оно оказалось небольшим, менее 5%, однако вызвало в спорте очень жесткую полемику, как быть дальше. Список потенциальный санкций начинался м предупреждения и доходил до лишения очков в любом из зачетов чемпионата. Это значило, что Макс Ферстаппен мог лишиться чемпионского звания.

В пятницу незадолго до старта тренировок Гран При Мексики федерация и команда сделали совместное заявление. В нем говорится, что Red Bull признает допущенное финансовое нарушение. В рамках упрощенной процедуры «Быкам» назначили штраф в $7 млн, который необходимо выплатить в течение 30 следующих дней.

Кроме того, в 2023 году в Милтон-Кинсе смогут проводить на 10% меньше продувок в аэродинамической трубе, чем было положено команде при соблюдении лимита. Как обладатель Кубка конструкторов, коллектив и так мог задействовать трубу лишь на 70% от базовой величины. Теперь же объем работ и вовсе сократится до 63%.

В заявлении сказано, что в тех документах, которые были поданы Red Bull по итогам прошлого года, «неточно указаны или не учтены отдельные расходы, что привело к увеличению общей суммы на £5,607 млн (в документе все суммы указаны в британских фунтах, – прим.ред.)».

Это значит, что общая сумма расходов составила £118,036 млн что с учетом курса говорит о перерасходе в £1,864 млн – или 1.6%. Это довольно точно совпадает с оценками экспертов.

Red Bull объяснила, что после консультаций с FIA определила 13 статей расходов, в которых было допущено превышение. Они включают социальные отчисления для сотрудников, расходы на обучение, траты на обслуживание силовых установок и канцелярские ошибки во взаиморасчетах Red Bull с дочерней структурой Red Bull Powertrains.

В тексте сказано: «Red Bull Racing признала нарушение Статьи Article 8.2(e) Финансового регламента в части предоставления точной отчетности за 2021 год и Статьи 8.10(b) Финансового регламента в части превышения лимита расходов».

FIA добавила, что Red Bull – как мы уже писали – рассчитывала получить от британского правительства налоговый вычет, положенный в некоторых видах научно-технической деятельности. Сделать этого команде не удалось, и именно потому размер превышения оказался таким значительным.

Без этого превышение составило бы всего £432 652 или 0,37% от общей величины.

Дополнение: 13 ошибок Red Bull. Какие именно финансовые правила нарушила команда

Еще один немаловажный момент: в документе от лица FIA заявлено, что нет «никаких свидетельств или доказательств» того, что Red Bull «когда-либо пыталась действовать недобросовестно, нечестно или мошенническим образом, а также умышленно скрывала какую-либо информацию от контролирующих органов».

Так как Red Bull согласилась признать нарушение, вопрос с наказанием закрыт и не может быть пересмотрен.