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Формула 1 / Новость

FIA ответила командам: нарушения у Ferrari не найдены, но подозрения остались

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FIA ответила командам: нарушения у Ferrari не найдены, но подозрения остались
Автор:
, Редактор
5 мар. 2020 г., 12:50

Руководство Федерации объяснило смысл соглашения со Скудерией

Всемирная автомобильная федерация опубликовала официальный ответ на петицию семи команд с требованием разъяснить ситуацию, при которой расследование в отношении Ferrari закончилось соглашением между Скудерией и FIA.

В ответе FIA настаивает на правильности своего решения. В документе говорится, что после тщательной проверки законности силовой установки Ferrari 2019 года у представителей Федерации все еще остаются подозрения в том, что этот двигатель нарушает технический регламент. Однако никаких доказательств нарушения проверяющим найти так и не удалось, как не удалось им и добиться от Ferrari чистосердечного признания.

Не желая затягивать процесс и не имея оснований рассчитывать на успех обвинения, в FIA приняли решение заключить с Ferrari соглашение. Это сделано в интересах всего чемпионата и владельцев Формулы 1, говорится в заявлении Федерации. Такое решение является совершенно законным и имеет множество прецедентов в различных видах спорта, утверждают в FIA.

Заканчивается заявление обещанием сделать все необходимое для защиты чемпионата и репутации Федерации.

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Скандал вокруг Ferrari был вызван подозрением в том, что в Маранелло каким-то образом смогли обойти ограничение на максимальный единомоментный расход топлива в своих силовых установках, что дало им преимущество над соперниками. Проверка FIA закончилась публикацией в пятницу сообщения о соглашении с командой, подробности которого не разглашаются. Считается, что Ferrari согласилась отказаться от спорной конструкции взамен на прекращение дела.

Это вызвало негативную реакцию семи команд, которые не используют двигатели Ferrari. Вчера они подписали соответствующую петицию, намекнув, что в случае отсутствия внесудебного решения данного вопроса готовы к дальнейшим действиям.

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Серия Формула 1
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Автор Сергей Иванов

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