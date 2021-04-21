FIA отвергла упреки Расселла

Столкновение Джорджа Расселла и Валттери Боттаса стало, пожалуй, главным событием недавнего Гран При Эмилии-Романьи. Многие увидели в этой аварии известный символизм, учитывая личности гонщиков – обоих считают претендентами на место в Mercedes на будущий год, – а также то обстоятельство, что в споре за позицию сошлись пилот чемпионской команды и представитель одного из слабейших коллективов Ф1.

И хотя в понедельник вечером, осмыслив случившееся, Расселл извинился перед Боттасом и болельщиками, еще до этого он на эмоциях наговорил немало интересного, среди прочего назвав косвенными виновниками случившегося судей FIA.

«Может быть, размышляя задним числом об условиях, о специфике трассы, о том, что эта прямая – не совсем прямая, им вообще не стоило разрешать использовать DRS», – сказал британец.

Руководитель гонок Ф1 Майкл Маси прокомментировал эти слова. По его мнению, винить в случившемся DRS по меньшей мере недальновидно.

«Мы очень внимательно следили за ситуацией, – сказал он поздним воскресным вечером на традиционном медиа-брифинге. – И для начала надо отметить, что как до, так и после этого эпизода произошло несколько вполне успешных обгонов с использованием DRS.

Так что нет, причина [аварии] не в этом. Если еще раз посмотреть записи, можно говорить, что состояние трассы было вполне нормальным [для использования DRS]. Мы не видим в этом никаких сложностей».