FIA отвергла обвинения Алонсо в национальных предпочтениях

В этом году двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо несколько раз высказывался по поводу несправедливости в Формуле 1. По мнению испанца, британцы имеют в чемпионате преференции, причем как со стороны медиа, так и со стороны судей.

В частности, Алонсо был недоволен, когда на Гран При России Ландо Норрис отделался предупреждением за пересечение линии пит-лейна. По мнению Фернандо, не будь Норрис британцем, санкции были бы строже.

«Тут действуют разные правила для разных участников, – сказал тогда пилот Alpine. – Ну или как минимум разные разговоры спустя пару недель после происшествия.

Давайте посмотрим, кто следующий пересечет белую линию на въезде на пит-лейн. Какой он будет национальности и какой получит штраф».

Однако гоночный директор FIA Майкл Маси подозрения Алонсо отвергает:

«Каждый пилот имеет право на свою точку зрения и свои комментарии. Говорит он их внутри команды или перед прессой – это нормально. Правила одинаково применяются ко всем. Мы судим каждый инцидент глядя только на произошедшее».

По мнению Маси, слова Алонсо никак не надавят на стюардов: «Вообще нет. К счастью, у нас на весь сезон хорошая группа судей. И я могу сказать, что никакого дополнительного давления на них эти слова не окажут».

Алонсо не был единственным, кто высказал недовольство непоследовательной работой судей. После Гран При Турции возмущен был Пьер Гасли, которого наказали за небольшой контакт на старте гонки как раз с Алонсо.

Но Маси уверен, что нынешняя система ротации судей дает надежный результат:

«Стюарды это независимая судейская система, которая рассматривает все инциденты один за одним. Да, можно сравнивать разные типы инцидентов, но судьи смотря на каждый случай в отдельности, учитывая все имеющиеся у них данные. А потом уже принимают решение.

Каждая команда имеет право говорить о последовательности и всем таком. Но у нас есть общий набор параметров, и про него все знают. Если что-то не в порядке, мы открыто это обсуждаем. А если что-то надо поменять, то меняем».