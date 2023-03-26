FIA отменила техническую директиву, направленную на борьбу с болтанкой

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Никто этого даже не заметил. Одновременно с утверждением изменений в регламенте на 2023 год FIA направила командам письмо с коррективами некоторых технических моментов, и на этом вопрос был закрыт. Несмотря на то, что Ф1 стремится к прозрачности и реально добилась успехов на этом пути, в данном случае все было сделано в полной тишине.

О чем же, собственно, речь? Об отмене директивы TD39, вокруг которой было сломано такое множество копий в прошлом сезоне. Группа технического директора формульных гонок Николаса Томбасиса решила отказаться от контроля за уровнем колебаний, для определения которого была разработана специальная сложная формула.

Ее необходимость стала очевидна после того, как в Баку гонщики обрушились с серьезной критикой на организаторов чемпионата, недовольные возросшими физическими нагрузками из-за «козления». Вступление TD39 в силу несколько раз переносили – в итоге директива начала работать с бельгийского этапа в Спа, однако к тому моменту команды и сами в значительной степени разобрались с болтанкой. Считается, что больше всех от новых мер пострадала Ferrari, а вот Mercedes получила заметную выгоду.

Причины, по которым сейчас директиву отменили, доподлинно неизвестны. Но можно предположить, что после внесения изменения в правила – увеличения дорожного просвета на 15 мм и подъема нижней кромки диффузора на 10 мм – вопрос раскачки машин на прямых в руководстве чемпионата сочли окончательно решенным. Потому решено было больше не тратить силы и средства на контроль за вибрациями.

Дорожный просвет Red Bull RB19, как и всех остальных машин сезона-2023, на 15 мм больше, чем у прошлогодних моделей

Как удалось разузнать Motorsport.com, измерения не проводятся с самого старта нынешнего чемпионата. Собственно, требования ослабили еще прошлой осенью в Сингапуре – из-за неровности асфальта на городской трассе нескольким командам никак не удавалось уложиться в прежний норматив. При этом было понятно, что никто из них не станет уменьшать клиренс до предела, так как это попросту могло привести к повреждению днища.

Так что интерес в данном случае вызывает даже не само решение об отмене TD39, а та секретность, в которой все было проделано. Можно ли представить, что столь важное в недавнем прошлом решение будет отправлено в архив без обсуждения или хотя бы простого сообщения?

FIA использует инструмент технических директив, когда нужно прояснить или уточнить какие-то нормы регламента. Если сами правила любой желающий может легко найти на официальном сайте федерации, то директивы остаются внутренними документами в отношениях FIA и команд.

Отметим, что само по себе «козление» проявляется и на машинах 2023 года. И хотя масштаб этого явления больше не вызывает опасений, инженеры по-прежнему учитывают его и ведут с ним борьбу. Ну а сами технические директивы по-прежнему остаются мощным инструментом, позволяющим FIA корректировать регламент, не принимая во внимание мнение участников чемпионата.