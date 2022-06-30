Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Watch Shop Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Watch Shop Билеты
Предыдущая / Технический анализ: как в Ф1 будут по-новому измерять гибкость крыльев Следующая / Хэмилтон о скандале с Пике: Не пойму, зачем слушать этих стариков
Формула 1 Новость

FIA отложила введение мер по ограничению раскачки машин Ф1

В руководстве спорта решили собрать больше данных – и только потом устанавливать величину опасного для гонщиков порога вибраций

Джонатан Нобл
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
FIA отложила введение мер по ограничению раскачки машин Ф1
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

В преддверии Гран При Канады команды Формулы 1 получили техническую директиву – она была призвана уменьшить вертикальную раскачку машин, из-за которой после смены регламента ощутимо выросла физическая нагрузка на пилотов.

FIA объявила о создании специальной базы данных, которая призвана помочь в определении опасного уровня перегрузок. 

Команды должны передавать информацию со своих машин, анализ этих данных позволит установить приемлемый порог и исключить возможность его превышения.

После этого участники чемпионата путем выбора настроек обязаны будут гарантировать, что их машины укладываются в установленные рамки – с угрозой исключения из Гран При при их превышении. В этом случае машины будут объявлены «потенциально опасными конструкциями».

Читайте также:

В Монреале все автомобили были оснащены акселерометрами. После Гран При технические директора команд собрались для обсуждения собранных данных – однако источники Motorsport.com сообщили, что решено было пока не устанавливать пороговое значение, а вместо этого накопить побольше информации.

Это значит, что в этот уик-энд в британском Сильверстоуне команды будут вправе использовать свои машины в любой конфигурации, которую сочтут нужной. 

Детали днища Mercedes W13, Гран При Канады

Детали днища Mercedes W13, Гран При Канады

Фото: Джорджо Пиола

Без второй

Кроме того, конструкторам официально запретили оснащать свои машины второй металлической стяжкой, связывающей днище с корпусом. В Mercedes оперативно добавили ее уже к Монреалю, но позже вынуждены были убрать, поскольку FIA нарушила собственные процедуры, так что соперники имели возможность опротестовать конструкцию W13.

Эта история вылилась в скандал, так как в других командах не поверили в возможность столь быстрой модернизации машины. 

Читайте также:

В итоге при уточнении правил для британского Гран При в руководстве спорта приняли решение отказаться от спорного элемента еще на один уик-энд. Формально стяжку можно было разрешить, так как заседание Всемирного совета прошло в среду, однако такой шаг привел бы к новым противоречиям.

Далеко не все в Ф1 одобряют меры, призванные облегчить командам борьбу с «козлением». Многие полагают, что конструкторы должны были предусмотреть возможность возникновения этого явления – или же победить его, пожертвовав частью скорости.

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Технический анализ: как в Ф1 будут по-новому измерять гибкость крыльев
Предыдущая новость

Технический анализ: как в Ф1 будут по-новому измерять гибкость крыльев
Следующая новость

Хэмилтон о скандале с Пике: Не пойму, зачем слушать этих стариков

Хэмилтон о скандале с Пике: Не пойму, зачем слушать этих стариков
Джонатан Нобл Больше от
Джонатан Нобл
Всемирный совет упростил правила замены моторов в Ф1
Формула 1

Всемирный совет упростил правила замены моторов в Ф1

Pirelli усилит передние шины для Ф1 к 2023 году
Формула 1

Pirelli усилит передние шины для Ф1 к 2023 году

В Mercedes отказались радоваться 100%-ной надежности своих машин
Формула 1

В Mercedes отказались радоваться 100%-ной надежности своих машин

Самое важное:

Вольф назвал условия победы Хэма в Сильверстоуне
Формула 1 Формула 1

Вольф назвал условия победы Хэма в Сильверстоуне

Норрис получил от Риккардо по лицу за нечестную гонку
Формула 1 Формула 1

Норрис получил от Риккардо по лицу за нечестную гонку

Сайнс: Сильверстоун покажет, освоился ли я с машиной 2022 года
Формула 1 Формула 1

Сайнс: Сильверстоун покажет, освоился ли я с машиной 2022 года

«Он вовсе не расист». Ферстаппен вступился за Пике
Формула 1 Формула 1

«Он вовсе не расист». Ферстаппен вступился за Пике

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.