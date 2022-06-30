FIA отложила введение мер по ограничению раскачки машин Ф1

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В преддверии Гран При Канады команды Формулы 1 получили техническую директиву – она была призвана уменьшить вертикальную раскачку машин, из-за которой после смены регламента ощутимо выросла физическая нагрузка на пилотов.

FIA объявила о создании специальной базы данных, которая призвана помочь в определении опасного уровня перегрузок.

Команды должны передавать информацию со своих машин, анализ этих данных позволит установить приемлемый порог и исключить возможность его превышения.

После этого участники чемпионата путем выбора настроек обязаны будут гарантировать, что их машины укладываются в установленные рамки – с угрозой исключения из Гран При при их превышении. В этом случае машины будут объявлены «потенциально опасными конструкциями».

В Монреале все автомобили были оснащены акселерометрами. После Гран При технические директора команд собрались для обсуждения собранных данных – однако источники Motorsport.com сообщили, что решено было пока не устанавливать пороговое значение, а вместо этого накопить побольше информации.

Это значит, что в этот уик-энд в британском Сильверстоуне команды будут вправе использовать свои машины в любой конфигурации, которую сочтут нужной.

Детали днища Mercedes W13, Гран При Канады Фото: Джорджо Пиола

Без второй

Кроме того, конструкторам официально запретили оснащать свои машины второй металлической стяжкой, связывающей днище с корпусом. В Mercedes оперативно добавили ее уже к Монреалю, но позже вынуждены были убрать, поскольку FIA нарушила собственные процедуры, так что соперники имели возможность опротестовать конструкцию W13.

Эта история вылилась в скандал, так как в других командах не поверили в возможность столь быстрой модернизации машины.

В итоге при уточнении правил для британского Гран При в руководстве спорта приняли решение отказаться от спорного элемента еще на один уик-энд. Формально стяжку можно было разрешить, так как заседание Всемирного совета прошло в среду, однако такой шаг привел бы к новым противоречиям.

Далеко не все в Ф1 одобряют меры, призванные облегчить командам борьбу с «козлением». Многие полагают, что конструкторы должны были предусмотреть возможность возникновения этого явления – или же победить его, пожертвовав частью скорости.