FIA отложила решение по Red Bull до понедельника
Публикация отчета Федерации состоится на следующей неделе
Международная автомобильная Федерация FIA перенесла публикацию финансовой отчетности команд Формулы 1 с нынешней среды на понедельник, 10 октября. Это связано с необходимостью уточнения окончательных показателей, говорится в сообщении Федерации.
Напомним, что в среду ожидалась публикация отчета FIA по расходам команд Формулы 1 в сезоне 2021 года. В случае их превышения, тем более серьезного, команду ждало наказание вплоть до лишения позиций в общем зачете.
По первоначальным слухам, нарушителями были признаны команды Aston Martin и Red Bull. В случае с первой командой превышение бюджета было незначительным, и речь шла о небольшом штрафе. Однако в случае с Red Bull слухи пророчили большое превышение и наказание в виде лишения позиций в прошлом или в этом сезоне.
Последующие слухи, однако, говорили уже о том, что «Быки» доказали FIA если не полную невиновность, то значительную свою непричастность к перерасходу бюджетов.
Это подтвердили и последние неофициальные сообщения: в Red Bull действительно допустили нарушения, но незначительные, и отделаются штрафом. Однако теперь окончательного решения придется ждать до понедельника.
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