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Формула 1 / Гран При Бразилии Новости

FIA отложила решение по апелляции Mercedes до пятницы

Автор:
, редактор Ф1 (Global)

Судьи Ф1 не смогли за один день определиться, заслуживают ли события 48-го круга гонки в Сан-Паулу нового рассмотрения

FIA отложила решение по апелляции Mercedes до пятницы

История атаки Льюиса Хэмилтона на Макса Ферстаппена в четвертом повороте 48-го круга бразильской гонки постепенно превращается в гоночную «Войну и мир». Изначально судьи даже не стали рассматривать этот эпизод, но два дня спустя появилась запись с бортовой камеры Red Bull.

После этого в Mercedes потребовали пересмотра дела, напирая на новые доказательства – и FIA согласилась в четверг накануне Гран При Катара рассмотреть, достоин ли этот эпизод нового изучения. Однако после нескольких часов дискуссий – в связи с наступлением позднего вечера – было объявлено, что вынесение вердикта переносится на пятницу.

В коротком официальном заявлении FIA сказано: «По итогам сегодняшнего рассмотрения с участием представителей Mercedes и Red Bull судьи приступили к рассмотрению вопроса и огласят свое решение завтра».

Если в итоге будет принято решение согласиться на пересмотр – как правило, это наиболее частый вариант развития событий в подобных случаях, – то состоится отдельное заседание, которое будет посвящено уже непосредственному анализу новых данных.

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