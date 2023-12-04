FIA отложила борьбу с «прорехами» в правилах Ф1 до 2026 года

С 2022 года в Формулу 1 вернулся граунд-эффект: машины заметно изменились внешне, а пилотам стало куда проще преследовать друг друга в борьбе за позиции.

Одним из основных инструментов, который позволил добиться такого результата, стала тщательная проработка технического регламента, направленная на борьбу с популярным прежде среди конструкторов методом перенаправления воздушных потоков в сторону от машины.

Этот прием позволяет бороться с вредной турбулентностью, которая снижает аэродинамическую эффективность – но в то же время оставляет машину позади без части воздуха, который помогал бы создавать прижимную силу.

В первых гонках сезона-2022 и впрямь было наглядно видно, что разработчики правил смогли добиться своей цели. Но по мере того, как в командах все лучше разбирались в новых правилах, эффект постепенно размывался.

В 2023-м году преследовать соперников гонщикам стало едва ли не столь же сложно, как при прежнем регламенте. Сейчас потеря прижима на расстоянии двух корпусов машины позади соперника составляет 35%, тогда как год назад эта величина достигала лишь 20%.

Изначально в FIA планировали оперативно скорректировать правила, чтобы запретить те решения, которые удалось отыскать конструкторам. Но сейчас директор формульных гонок Николас Томбасис рассказал, что коррективы решено отложить до 2026 года, когда появятся силовые установки нового поколения.

Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images Карлос Сайнс, Ferrari SF-23, Нико Хюлькенберг, Haas VF-23, Даниэль Риккардо, AlphaTauri AT04, Валттери Боттас, Alfa Romeo C43

«В этом году ситуация определенно стала хуже, – признал Томбасис. – Мы предполагали такое развитие событий, однако командам удалось превзойти наши ожидания. Обнаружилось несколько моментов, где в правилах оказались "прорехи". Нам не удалось достаточно быстро закрыть их, что лишь усложнило положение.

Одной из таких зон стало переднее крыло, а также элементы поблизости от колес, особенно передние тормозные воздухозаборники.

Сейчас у нас уже достаточно информации для следующего шага. И хотя по сравнению с 2022-м все выглядит не столь здорово, относительно 2021-го ситуация заметно лучше».

Говоря о предстоящих корректировках правил, Томбасис рассказал: «Я бы сказал, это произойдет в 2026 году. Сейчас мы ничего не собираемся менять к 2025-му, если только не случится чего-то непредвиденного.

Но мне не кажется, что в 2024-м произойдут какие-то серьезные ухудшения. Сейчас уже не осталось новых "серых зон", как было прежде с передним крылом.

Так что мы не ожидаем серьезных изменений, техника должна остаться похожей на нынешнюю. И по ходу предстоящего сезона картина тоже едва ли станет сильно хуже. Такое произошло только в 2023-м относительно 2022-го».