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FIA отклонила запрос McLaren на пересмотр штрафа Норриса

Доказательства, представленный командой, не были сочтены одновременно существенными, новыми и имеющими отношение к делу

Александр Кабановский
Автор:
Ландо Норрис, McLaren MCL60

Поздно вечером в пятницу по ходу уик-энда Ф1 в Шпильберге команда McLaren объявила, что попробует добиться пересмотра 5-секундого штрафа, назначенного ее пилоту Ландо Норрису по ходу предыдущей гонки в Канаде. 

Британец замедлился позади машины безопасности, чтобы затем не терять время на пит-лейне позади своего напарника Оскара Пиастри. Его действия были признаны неспортивным поведением, и после штрафа девятая позиция превратилась в 13-ю.

Утром воскресенья в Шпильберге McLaren представила свои аргументы в пользу пересмотра дела. Ими стали заметки с пятничной встречи тим-менеджеров в Австрии (там обсуждались детали правил); прецедент с Гран При Монако 2019 года; видео, аудио, данные GPS и хронометража о восьми случаях, когда схожие действия пилотов не привели к наказанию, а также письменное свидетельство, что Алекс Элбон, который в Монреале вел борьбу с дуэтом McLaren, не потерял позиций из-за поступка Норриса. 

Судьи FIA в присутствии представителей других команд рассмотрели каждый из аргументов. 

Какие-то из них были сочтены новыми, другие – важными или имеющими отношение к делу. Но ни один не отвечал всем требованиям одновременно.

В итоге решено было в праве на пересмотр наказания отказать. 

Таким образом, результаты Гран При Канады оставлены без изменений.

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