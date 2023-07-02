FIA отклонила запрос McLaren на пересмотр штрафа Норриса

Поздно вечером в пятницу по ходу уик-энда Ф1 в Шпильберге команда McLaren объявила, что попробует добиться пересмотра 5-секундого штрафа, назначенного ее пилоту Ландо Норрису по ходу предыдущей гонки в Канаде.

Британец замедлился позади машины безопасности, чтобы затем не терять время на пит-лейне позади своего напарника Оскара Пиастри. Его действия были признаны неспортивным поведением, и после штрафа девятая позиция превратилась в 13-ю.

Утром воскресенья в Шпильберге McLaren представила свои аргументы в пользу пересмотра дела. Ими стали заметки с пятничной встречи тим-менеджеров в Австрии (там обсуждались детали правил); прецедент с Гран При Монако 2019 года; видео, аудио, данные GPS и хронометража о восьми случаях, когда схожие действия пилотов не привели к наказанию, а также письменное свидетельство, что Алекс Элбон, который в Монреале вел борьбу с дуэтом McLaren, не потерял позиций из-за поступка Норриса.

Судьи FIA в присутствии представителей других команд рассмотрели каждый из аргументов.

Какие-то из них были сочтены новыми, другие – важными или имеющими отношение к делу. Но ни один не отвечал всем требованиям одновременно.

В итоге решено было в праве на пересмотр наказания отказать.

Таким образом, результаты Гран При Канады оставлены без изменений.