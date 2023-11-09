FIA отклонила запрос Haas F1 и сохранила в силе результаты Гран При США

Спустя почти две недели после завершения этапа в Остине команды Haas направила в FIA официальный запрос на пересмотр судейских решений, вынесенных по итогам воскресной гонки.

Подкрепив свою позицию кадрами высокого разрешения с бортовых камер, американца потребовали наказать соперников, которые выезжали за бедую линию в шестом повороте. На месте судьи заявили, что сделать это не позволяют технические средства.

В частности, претензии относились к Серхио Пересу, Алексу Элбону, Логану Сардженту и Лэнсу Строллу – все они заработали в Техасе очки.

Рассмотрение начали в среду, но не успели завершить за один день Это подарило болельщикам Ф1 надежду, что FIA признает допущенную ошибку – прежде ни одной команде не удалось добиться такого результата.

Однако в четверг по итогам заседания с участием тим-менеджеров Haas, Red Bull, Williams и Aston Martin, а также наблюдателей от Ferrari и McLaren, апелляция была отклонена.

Судьи, работавшие в Остине, изучили кадры, на которых Перес, Элбон, Сарджент и Стролл регулярно выезжают за пределы трассы. Однако после этого они заявили, что все эти записи были доступны и в момент изначального рассмотрения вечером в воскресенье после гонки. По этой причине свидетельства не были признаны новыми – что привело к отклонению апелляции и утверждения результатов гонки.

Так как до повторных слушаний дело так и не дошло, никаких инструментов, позволяющих изменить итоговый протокол, больше не осталось.

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images Нико Хюлькенберг, Haas VF-23, Юки Цунода, AlphaTauri AT04

При этом, что интересно, доказательства в отношении Элбона, включавшие фото и видео, даже признали существенными, тогда как статичные кадры с тремя остальными пилотами не заслужили даже такого статуса.

Но даже в случае с Алексом судьи повторили аргументацию о том, что принятие решение невозможно из-за отсутствия записей должного качества с внешних камер.

Таким образом, никто не получил штрафов, при этом представители FIA в который раз повторили, что с будущего года надо обязательно улучшить систему фиксации нарушений в шестом повороте.