FIA отклонила запрос Haas F1 и сохранила в силе результаты Гран При США
Попытка американской команды указать судьям Формулы 1 закончилась безрезультатно – как и многие другие до этого
Спустя почти две недели после завершения этапа в Остине команды Haas направила в FIA официальный запрос на пересмотр судейских решений, вынесенных по итогам воскресной гонки.
Подкрепив свою позицию кадрами высокого разрешения с бортовых камер, американца потребовали наказать соперников, которые выезжали за бедую линию в шестом повороте. На месте судьи заявили, что сделать это не позволяют технические средства.
В частности, претензии относились к Серхио Пересу, Алексу Элбону, Логану Сардженту и Лэнсу Строллу – все они заработали в Техасе очки.
Рассмотрение начали в среду, но не успели завершить за один день Это подарило болельщикам Ф1 надежду, что FIA признает допущенную ошибку – прежде ни одной команде не удалось добиться такого результата.
Однако в четверг по итогам заседания с участием тим-менеджеров Haas, Red Bull, Williams и Aston Martin, а также наблюдателей от Ferrari и McLaren, апелляция была отклонена.
Судьи, работавшие в Остине, изучили кадры, на которых Перес, Элбон, Сарджент и Стролл регулярно выезжают за пределы трассы. Однако после этого они заявили, что все эти записи были доступны и в момент изначального рассмотрения вечером в воскресенье после гонки. По этой причине свидетельства не были признаны новыми – что привело к отклонению апелляции и утверждения результатов гонки.
Так как до повторных слушаний дело так и не дошло, никаких инструментов, позволяющих изменить итоговый протокол, больше не осталось.
Фото: Зак Маугер / Motorsport Images
Нико Хюлькенберг, Haas VF-23, Юки Цунода, AlphaTauri AT04
При этом, что интересно, доказательства в отношении Элбона, включавшие фото и видео, даже признали существенными, тогда как статичные кадры с тремя остальными пилотами не заслужили даже такого статуса.
Но даже в случае с Алексом судьи повторили аргументацию о том, что принятие решение невозможно из-за отсутствия записей должного качества с внешних камер.
Таким образом, никто не получил штрафов, при этом представители FIA в который раз повторили, что с будущего года надо обязательно улучшить систему фиксации нарушений в шестом повороте.
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FIA отклонила запрос Haas F1 и сохранила в силе результаты Гран При США
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