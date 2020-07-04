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Формула 1 / Гран При Австрии / Новость

FIA отклонила протест против Mercedes. Систему DAS официально признали легальной

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FIA отклонила протест против Mercedes. Систему DAS официально признали легальной
Автор:
, Редактор Ф1
4 июл. 2020 г., 06:07

Чемпионы Формулы 1 получили право использовать систему двойного руления до конца сезона-2020

Международная автомобильная федерация вынесла решение по вопросу DAS. Это система двойного руления, которая позволяет менять угол развала колеса прямо во время движения. Устройство разработала и установила на свои болиды команда Mercedes. Их соперники из Red Bull подали протест. Минувшей ночью технические комиссары отклонили этот протест.

«Стюарды считают DAS законной частью рулевой системы автомобиля. Устройство удовлетворяет правилам в части подвески и влияния на аэродинамику», – говорится в официальном заявлении FIA.

Доводы Эдриана Ньюи и Пола Монагана из Red Bull строились на том, что DAS нельзя считать составной частью рулевой системы. По мнению инженеров австрийского коллектива, DAS напрямую влияет на дорожный просвет и аэродинамическую конфигурацию автомобиля Mercedes. Теперь стало ясно, что в FIA не согласны с такой трактовкой.

Решение Международной автомобильной федерации означает, что действующие чемпионы Формулы 1 смогут использовать DAS на протяжении всего сезона-2020. В то же время у соперников Mercedes не так много возможностей скопировать это решение. Добровольное ограничение на доработку машин по ходу сезона означает, что другим командам придется выбирать, строить ли собственный вариант DAS или совершенствовать другие части своих болидов.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Австрии
Местонахождение Red Bull Ринг
Команды Red Bull Racing В Магазин , Mercedes В Магазин
Автор Люк Смит

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