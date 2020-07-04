Международная автомобильная федерация вынесла решение по вопросу DAS. Это система двойного руления, которая позволяет менять угол развала колеса прямо во время движения. Устройство разработала и установила на свои болиды команда Mercedes. Их соперники из Red Bull подали протест. Минувшей ночью технические комиссары отклонили этот протест.

«Стюарды считают DAS законной частью рулевой системы автомобиля. Устройство удовлетворяет правилам в части подвески и влияния на аэродинамику», – говорится в официальном заявлении FIA.

Доводы Эдриана Ньюи и Пола Монагана из Red Bull строились на том, что DAS нельзя считать составной частью рулевой системы. По мнению инженеров австрийского коллектива, DAS напрямую влияет на дорожный просвет и аэродинамическую конфигурацию автомобиля Mercedes. Теперь стало ясно, что в FIA не согласны с такой трактовкой.

Решение Международной автомобильной федерации означает, что действующие чемпионы Формулы 1 смогут использовать DAS на протяжении всего сезона-2020. В то же время у соперников Mercedes не так много возможностей скопировать это решение. Добровольное ограничение на доработку машин по ходу сезона означает, что другим командам придется выбирать, строить ли собственный вариант DAS или совершенствовать другие части своих болидов.