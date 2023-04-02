FIA отклонила протест Haas и утвердила итоги гонки в Мельбурне
Когда в Альберт-парке уже наступила глубокая ночь, стало известно, что аргументацию американской команды изучили – и сочли недостаточной, чтобы переписывать протоколы
В документе из 15 пунктов, опубликованном в 22:50 по местному времени, говорится, что протест команды Haas на итоги Гран При Австралии сочли заслуживающим внимания, однако после рассмотрения отклонили.
Так как регламент Ф1 требует расстановки гонщиков согласно данным хронометража на последней достоверной отметке, Haas указала на возможность восстановить положение на второй линии машины безопасности, расположенной после выезда с пит-лейна.
В документе говорится: «Дирекция гонки установила, что последней точкой, в которой можно достоверно определить положение всех автомобилей, является стартовая решетка.
Мы вызвали руководителя гонки для дополнительных разъяснений, и он сказал, что в течение времени, доступного для продолжения гонки (день уже приближался к закату – прим.ред.), самой надежной точкой – учитывая данные, доступные ему на тот момент, с учетом взаимного расположение автомобилей и инцидентов на трассе – является именно решетка».
Кроме того, в Haas согласились, что данные GPS в данном случае могут привести к ошибкам, и требуется использовать именно данные системы хронометража.
Далее судьи сообщили: «Статья. 57.3 [Спортивного регламента] требует, чтобы порядок на рестарте был организован в соответствии с расположением в "последней точке, где можно достоверно определить положение всех автомобилей".
Это расположение должно быть определено в контексте времени гонки, и поэтому принято без задержек. Судьи вправе использовать достоверную информацию, доступную для них в тот момент.
В сложившихся обстоятельствах, исходя из того, что мы услышали от представителей FIA и от Haas, мы посчитали, что в данном случае эта процедура была выполнена руководителем гонки должным образом – и, следовательно, протест отклоняется».
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FIA отклонила протест Haas и утвердила итоги гонки в Мельбурне
FIA отклонила протест Haas и утвердила итоги гонки в Мельбурне FIA отклонила протест Haas и утвердила итоги гонки в Мельбурне
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