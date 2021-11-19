FIA отказала Mercedes в праве пересмотра эпизода в Бразилии
Макс Ферстаппен не получит наказания, итоги гонки в Сан-Паулу признаны окончательными
В пятницу вскоре после завершения первой тренировки в Катаре судьи Ф1 озвучили решение по официальному запросу Mercedes: команда просила повторно рассмотреть ситуацию с участием Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена на Гран При Бразилии.
На 48-м круге британец пробовал выйти вперед по внешнему радиусу, но после предельно позднего торможения Макса обоим гонщикам пришлось выехать с асфальта, и позиции остались неизменными. В Mercedes настаивали, что на момент первого рассмотрения этой ситуации у судей не было возможности увидеть запись с бортовой камеры Red Bull, которая появилась спустя пару дней.
После длительного рассмотрения FIA объявила, что не станет рассматривать эпизод повторно.
В официальном решении сказано: «Предоставленное доказательство должно быть значительным, имеющим прямое отношение к делу, новым и недоступным в момент первоначального рассмотрения.
В результате рассмотрения установлено:
- предоставленная запись является новой;
- предоставленная запись не была доступна судьям в момент первоначального рассмотрения;
- предоставленная запись имеет прямое отношение к делу;
- но предоставленная запись не является значительным доказательством.
Таким образом, судьи отказывают заявителю в праве повторного рассмотрения».
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