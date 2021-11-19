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Формула 1 / Гран При Бразилии Новость

FIA отказала Mercedes в праве пересмотра эпизода в Бразилии

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, Ответственный редактор

Макс Ферстаппен не получит наказания, итоги гонки в Сан-Паулу признаны окончательными

FIA отказала Mercedes в праве пересмотра эпизода в Бразилии

В пятницу вскоре после завершения первой тренировки в Катаре судьи Ф1 озвучили решение по официальному запросу Mercedes: команда просила повторно рассмотреть ситуацию с участием Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена на Гран При Бразилии.

На 48-м круге британец пробовал выйти вперед по внешнему радиусу, но после предельно позднего торможения Макса обоим гонщикам пришлось выехать с асфальта, и позиции остались неизменными. В Mercedes настаивали, что на момент первого рассмотрения этой ситуации у судей не было возможности увидеть запись с бортовой камеры Red Bull, которая появилась спустя пару дней. 

 

После длительного рассмотрения FIA объявила, что не станет рассматривать эпизод повторно. 

В официальном решении сказано: «Предоставленное доказательство должно быть значительным, имеющим прямое отношение к делу, новым и недоступным в момент первоначального рассмотрения.  

В результате рассмотрения установлено: 

  • предоставленная запись является новой;
  • предоставленная запись не была доступна судьям в момент первоначального рассмотрения;
  • предоставленная запись имеет прямое отношение к делу;
  • но предоставленная запись не является значительным доказательством.

Таким образом, судьи отказывают заявителю в праве повторного рассмотрения».

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