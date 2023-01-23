FIA оставит в новом сезоне Ф1 одного руководителя гонок

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После того, как в марте 2019 года ушел из жизни уважаемый всем Формулой 1 Чарли Уайтинг, чемпионат мира оказался в кризисе спортивного управления. Изначально главным судьей назначили Майкла Маси, но тот оказался под огнем критики в сезоне-2021, когда не смог соблюсти нейтралитет и допустил несколько ошибок во время острейшего противостояния Макса Ферстаппена с Льюисом Хэмилтоном.

Последней каплей стали нарушения австралийцем регламента FIA по ходу напряженного финала в Абу-Даби. После этого его сняли с должности, а с 2022 года судить пригласили Эдуарду Фрейташа из марафонских гонок и Нильса Виттиха из DTM.

Однако пилоты и команды ругали систему с их ротацией за недостаточную предсказуемость, а потом Пьер Гасли устроил скандал в Японии, испугавшись стоящего на трассе трактора спасателей (хотя и сам был не безгрешен в том эпизоде)

После этого руководителем гонок остался только Виттих. Хотя президент FIA Мохаммед Бин Сулайем и говорил в начале января, что одного судьи для Ф1 недостаточно, в итоге именно Нильса решено было оставить на сезон-2023.

При этом в федерации планируют, чтобы прямо на Гран При вместе с немцем трудились судьи-практиканцы.

Также предстоящий год посвятят активному поиску и подготовке новых кадров. Формально это решение будет озвучено в феврале в Женеве на церемонии запуска программы для официальных лиц в автоспорте.

Ее участниками станут восемь спортивных комиссаров и 16 руководителей гонок, которые были отобраны по рекомендациям национальных автоклубов и федераций. Семинары и тренинги запланированы на 18-19 февраля.

Кроме того, FIA изменит формат уже существующего мероприятия для руководителей гонок и международных судей – прежде его проводили раз в год, теперь же заменят серией онлайн-встреч по ходу сезона.

Говоря об этих планах по ходу Ралли Монте-Карло, Сулайем отметил: «Мне досталось серьезное наследство. Не скажу, что оно было полностью позитивным, но я очень рад, что программа для судей и руководителей гонок продвигается вперед. В феврале мы начнет тренировки, и вскоре после этого вы увидите изменения».

FIA пока не подтвердила, кто именно станет ассистентами Виттиха. Велика вероятность, что в таком качестве попробуют главного судью Ф3 Кларо Цигана, его коллегу из Ф2 Руи Маркеша и ведущих спортивных комиссаров вроде Сильвии Беллот.