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Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи Новости

FIA оставила в силе штраф Райкконену за Имолу

Автор:
, редактор Autosport.com

Судьи отказали команде Alfa Romeo в повторном рассмотрении эпизода на Гран При Эмилии-Романьи

FIA оставила в силе штраф Райкконену за Имолу

По ходу уик-энда в Портимане представители Alfa Romeo инициировали запуск процедуры пересмотра решения, вынесенного в отношении Кими Райкконена на втором этапе сезона. 30-секундное наказание за неверные действия во время рестарта отбросило финна с девятого места за пределы очковой десятки.

Для начала требовалось доказать наличие новых обстоятельств – и с этим команда справилась.  

Однако собственно рассмотрение завершилось не в пользу Alfa Romeo и Кими. Представители FIA сочли, что представленные аргументы не дают оснований для отмены штрафа. 

«Судьи понимают, почему участник (команда) действовал именно таким образом, – сказано в официальном документе. – Сначала передали пилоту указание вернуть позицию [потерянную в результате разворота перед рестартом], а затем не делать этого. 

Судьи остались на первоначальной позиции: участник нарушил требования статьи 42.6, не вернувшись на изначальную стартовую позицию по ходу круга за автомобилем безопасности».  

Таким образом, итоги Гран При Эмилии-Романьи остаются неизменными, Кими будет в протоколе гонки 13-м.

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Мазепин объяснил, чему его научили три Гран При

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Мазепин объяснил, чему его научили три Гран При
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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Эмилии-Романьи
Пилоты Кими Райкконен
Команды Alfa Romeo
Автор Гайдн Кобб

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