FIA оставила в силе штраф Райкконену за Имолу

По ходу уик-энда в Портимане представители Alfa Romeo инициировали запуск процедуры пересмотра решения, вынесенного в отношении Кими Райкконена на втором этапе сезона. 30-секундное наказание за неверные действия во время рестарта отбросило финна с девятого места за пределы очковой десятки.

Для начала требовалось доказать наличие новых обстоятельств – и с этим команда справилась.

Однако собственно рассмотрение завершилось не в пользу Alfa Romeo и Кими. Представители FIA сочли, что представленные аргументы не дают оснований для отмены штрафа.

«Судьи понимают, почему участник (команда) действовал именно таким образом, – сказано в официальном документе. – Сначала передали пилоту указание вернуть позицию [потерянную в результате разворота перед рестартом], а затем не делать этого.

Судьи остались на первоначальной позиции: участник нарушил требования статьи 42.6, не вернувшись на изначальную стартовую позицию по ходу круга за автомобилем безопасности».

Таким образом, итоги Гран При Эмилии-Романьи остаются неизменными, Кими будет в протоколе гонки 13-м.

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