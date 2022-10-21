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Во время гонки на «Сузуке», когда из-за сложных условий участники следовали за машиной безопасности, судьи уже приступили к эвакуации с трассы разбитой Ferrari Карлоса Санса, задействовав для этого тяжелый трактор-эвакуатор.

В это время Пьер Гасли догонял соперников после пит-стопа и в нарушение правил двигался со скоростью свыше 200 км/ч. Француза очень напугал стоящий трактор, что привело к яростной критике в адрес судей.

Другие пилоты поддержали Гасли, потому FIA начала расследование случившегося. По его итогам в пятницу на Гран При США был опубликован документ с теми изменениями, которые будут внесены в правила и процедуры чемпионата.

В частности, Эдуарду Фрейташа, который был руководителем японской гонки, больше не станут привлекать к работе на этапах этого сезона. Теперь руководителем гонок останется только Нильс Виттих.

Нильс Виттих, руководитель гонок Ф1, FIA Фото: Джерри Андре / Motorsport Images

При этом в документе не говорится о полном отказе от услуг Фрейташа. В тексте использована формулировка о «прекращении принципа ротации до конца 2022 года».

Также отчет гласит, что необходимо «точнее распределять задачи внутри дирекции гонки» во время выездов машины безопасности и введения режима VSC. Как оказалось, на «Сузуке» судьи просто не заметили, что Гасли был на пит-лейне и после этого ехал в высоком темпе, догоняя пелотон.

Также признается, что «было бы благоразумно отложить появление на трассе тяжелой техники» с учетом погодных условий.

Напомним, оба главных судьи начали работу в Ф1 только в нынешнем сезоне, заменив Майкла Маси, который был уволен после скандальной концовки чемпионата-2021 в Абу-Даби. Тогда именно принятые Маси в разрез с правилами решения по сути сделали Макса Ферстаппена чемпионом мира.

Участникам Ф1 осталось провести в сезоне-2022 четыре уик-энда, включая тот, что в эти выходные проходит в Остине.

Кроме того, FIA пообещала устранить правовую коллизию, из-за которой участники Гран При Японии получили полные очки, проехав лишь чуть больше половины запланированной дистанции.