Уже в первой пятничной тренировке Валттери Боттас не уместившись в пределах трассы, наехал на органичитель, который в Ф1 традиционно называют «сосиской». После этого спортивный директор Mercedes Рон Мидоуз связался с руководителем гонок Ф1 Майклом Маси и сообщил, что машина получила серьезные повреждения. что приведет к непредвиденным расходам.

В ответ Маси наповнил, что высокие поребрики использовались на Гран При Франции еще в 2019 году.

В дальнейшем по ходу заездов схожая история произошла с Максом Ферстаппеном: во второй сессии тот лишился части переднего крыла, и теперь на связь с Маси вышел уже спортивный директор Red Bull Джонатан Уитли.

Эти события привели к дискуссии в паддоке – команды настаивали, что в условиях лимита бюджетов дополнительные траты для них крайне нежелательны. В то же время, все понимали важность контроля за соблюдением пределов трассы.

Вечером в пятницу вопрос об опасных поребриках обсуждался на брифинга пилотов, и Маси пообещал изучить этот вопрос. Однако в его традиционных заметках, которые публикуются утром в субботу, об удалении бордюров не было ни слова. Напротив, к трем зонам контроля белых линий (в поворотах 1/2, 3/5 и 8/9) добавилась четвертая – в шестом повороте.

«В условиях лимита мы крайне ограничены в расходах, – объяснил Motorsport.com глава Mercedes Тото Вольф. – Если на таком поребрике вы теряете днище, то это очень огорчает, хотя никто и не виноват. Думаю, стоит найти какое-то решение. которое защитит машины от слишком широких выездов за белую линию. Это с одной стороны – а с другой позволит сохранить шасси целым.

Электронный контроль не подходит, визуальный – тоже. Нужно создать что-то, что сделает широкие выезды невыгодными. но только не в финансовом плане.

Возможно, поможет гравий. Это стало бы возвращением к простым решениям. Но здесь сразу же возникают вопросы к безопасности».

Он добавил: «Пожалуй, стоит задуматься о новых трассах и подумать, как там можно добиться ярких гонок, какие мы видели в Муджелло, Портимане и даже Имоле. Стоит сделать выводы и не изобретать колесо заново».

Схожую точку зрения высказал и руководитель Red Bull Кристиан Хорнер, назвавший гравийные ловушки правильным компромиссом.