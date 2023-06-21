FIA ограничит доступ гостей на решетку после конфуза с Неймаром

Знаменитости, гости команд и многочисленные сотрудники медиа в последнее время буквально переполняют решетку перед стартом Гран При, создавая изрядную толчею и немало мешая сотрудникам команд проводить финальные приготовления машин.

За последнее время уже не раз возникали ситуации, когда такое скопление именитых людей и их секьюрити приводило к конфликтным ситуациям, а на недавнем Гран При Испании чашу терпения спортивного руководства Ф1 переполнил поступок игрока в футбол Неймара (слева на фото).

Бразильский вингер, победитель Олимпиады 2016 года, остался на газоне у кромки асфальта, когда пилоты отправились на прогревочный круг.

Стоит добавить, что в начале нынешнего сезона вопрос доступа на трассу уже был в центре внимания, когда в Мельбурне зрители выбежали на стартовую прямую там, где организаторы этого не ожидали. Тогда они пообещали до июня представить подробный отчет.

Сочетание этих факторов подтолкнуло FIA скорректировать правила безопасности.

Подробности официально пока не озвучены, однако Motorsport.com стало известно, что речь идет о новых ограничениях.

В документе Всемирного совета есть лишь общая фраза о том, что «защита здоровья и благополучия всех, кто находится на стартовой решетке – гостей, официальных лиц и представителей команд – является приоритетом FIA».

При этом порой делались исключения из общих правил – как для легкоатлета Усейна Болта на Гран При США 2017 года.

Усэйн Болт перед стартом гонки Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

Пресс-служба цитирует слова президента FIA Мохаммеда Бин Сулайема: «Мы должны извлечь уроки из инцидента на Гран При Испании. [Генеральный директор Ф1] Стефано Доменикали заверил FIA, что принимаются меры для недопущения повторения подобных эпизодов.

Это проблема касается не только Формуле 1, она также актуальна для Формулы Е, чемпионата мира по гонкам на выносливость и других категорий. По моему опыту, порой количество людей на решетке является избыточным.

Я не сомневаюсь, что во всех случаях промоутер будет придерживаться требований FIA по безопасности. Обязанность FIA и ее главный приоритет – обеспечить безопасную среду для всех».

Кроме того, по итогам заседания Всемирного совета в испанской Кордобе был выбран единый поставщик сенсоров удара (Bosch) и контроля изоляции проводки (Bender GmbH & Co. KG) для Ф1. Оба контракта начнуь действовать с 2026 года.