Предыдущая / «Я ехал за ними и кое-что заметил». Льюис поделился мыслями об Aston и Red Bull Следующая / Вассер: Леклер признал, что напрасно критиковал Ferrari
Формула 1 / Гран При Канады Новость

FIA ограничит доступ гостей на решетку после конфуза с Неймаром

Всемирный совет по автоспорту опубликовал свои очередные решения, самым примечательным из которых выглядят новые правила доступа вип-персон на стартовое поле

Мэтт Кью
Автор:
Неймар на стартовой решетке с президентом FIA Мохаммедом Бин Сулайемом

Знаменитости, гости команд и многочисленные сотрудники медиа в последнее время буквально переполняют решетку перед стартом Гран При, создавая изрядную толчею и немало мешая сотрудникам команд проводить финальные приготовления машин. 

За последнее время уже не раз возникали ситуации, когда такое скопление именитых людей и их секьюрити приводило к конфликтным ситуациям, а на недавнем Гран При Испании чашу терпения спортивного руководства Ф1 переполнил поступок игрока в футбол Неймара (слева на фото). 

Бразильский вингер, победитель Олимпиады 2016 года, остался на газоне у кромки асфальта, когда пилоты отправились на прогревочный круг.

Стоит добавить, что в начале нынешнего сезона вопрос доступа на трассу уже был в центре внимания, когда в Мельбурне зрители выбежали на стартовую прямую там, где организаторы этого не ожидали. Тогда они пообещали до июня представить подробный отчет. 

Сочетание этих факторов подтолкнуло FIA скорректировать правила безопасности. 

Подробности официально пока не озвучены, однако Motorsport.com стало известно, что речь идет о новых ограничениях. 

В документе Всемирного совета есть лишь общая фраза о том, что «защита здоровья и благополучия всех, кто находится на стартовой решетке – гостей, официальных лиц и представителей команд – является приоритетом FIA».

При этом порой делались исключения из общих правил – как для легкоатлета Усейна Болта на Гран При США 2017 года.

Усэйн Болт перед стартом гонки

Усэйн Болт перед стартом гонки

Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

Пресс-служба цитирует слова президента FIA Мохаммеда Бин Сулайема: «Мы должны извлечь уроки из инцидента на Гран При Испании. [Генеральный директор Ф1] Стефано Доменикали заверил FIA, что принимаются меры для недопущения повторения подобных эпизодов.

Это проблема касается не только Формуле 1, она также актуальна для Формулы Е, чемпионата мира по гонкам на выносливость и других категорий. По моему опыту, порой количество людей на решетке является избыточным.

Я не сомневаюсь, что во всех случаях промоутер будет придерживаться требований FIA по безопасности. Обязанность FIA и ее главный приоритет – обеспечить безопасную среду для всех».

Кроме того, по итогам заседания Всемирного совета в испанской Кордобе был выбран единый поставщик сенсоров удара (Bosch) и контроля изоляции проводки (Bender GmbH & Co. KG) для Ф1. Оба контракта начнуь действовать с 2026 года.

Читайте также:
Поделились
Комментарии

«Я ехал за ними и кое-что заметил». Льюис поделился мыслями об Aston и Red Bull

Вассер: Леклер признал, что напрасно критиковал Ferrari
Мэтт Кью Больше от
Мэтт Кью
Хэмилтон попросил Mercedes переключиться на работу над машиной 2024 года

Хэмилтон попросил Mercedes переключиться на работу над машиной 2024 года

Формула 1
Гран При Канады

Хэмилтон попросил Mercedes переключиться на работу над машиной 2024 года Хэмилтон попросил Mercedes переключиться на работу над машиной 2024 года

Хэмилтон: В Монреале Mercedes помешали медленные повороты

Хэмилтон: В Монреале Mercedes помешали медленные повороты

Формула 1
Гран При Канады

Хэмилтон: В Монреале Mercedes помешали медленные повороты Хэмилтон: В Монреале Mercedes помешали медленные повороты

Формула 1 отложила планы возвращения в ЮАР

Формула 1 отложила планы возвращения в ЮАР

Формула 1

Формула 1 отложила планы возвращения в ЮАР Формула 1 отложила планы возвращения в ЮАР

Самое важное:

Почему Перес может не опасаться за будущее в Red Bull? Брандл объяснил

Почему Перес может не опасаться за будущее в Red Bull? Брандл объяснил

F1 Формула 1

Почему Перес может не опасаться за будущее в Red Bull? Брандл объяснил Почему Перес может не опасаться за будущее в Red Bull? Брандл объяснил

«Понимал, что не прав, но не мог отказать Ferrari». Откровения экс-пилота Ф1

«Понимал, что не прав, но не мог отказать Ferrari». Откровения экс-пилота Ф1

F1 Формула 1

«Понимал, что не прав, но не мог отказать Ferrari». Откровения экс-пилота Ф1 «Понимал, что не прав, но не мог отказать Ferrari». Откровения экс-пилота Ф1

Команды Ф1 передумали отказываться от термочехлов для шин с 2024 года

Команды Ф1 передумали отказываться от термочехлов для шин с 2024 года

F1 Формула 1

Команды Ф1 передумали отказываться от термочехлов для шин с 2024 года Команды Ф1 передумали отказываться от термочехлов для шин с 2024 года

В календаре Формулы Е появился новый этап в Токио

В календаре Формулы Е появился новый этап в Токио

FE Формула E

В календаре Формулы Е появился новый этап в Токио В календаре Формулы Е появился новый этап в Токио

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.