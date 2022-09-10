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Формула 1 / Гран При Италии Статистика

FIA опубликовала предварительную стартовую решетку Гран При Италии

Расположение пилотов на решетке в официальном документе оказалось совсем не таким, как рассчитали поклонники спорта

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
FIA опубликовала предварительную стартовую решетку Гран При Италии
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За те годы, что в Формуле 1 используются штрафные перестановки по решетке, не раз возникали ситуации, когда из-за множества наказаний было непросто понять, кто и каким будет в итоге стартовать. 

Окончательный ответ всегда давала только FIA в своих документах – анализируя их, те, кому интересны вопросы гоночной статистики, установили порядок действия судей и могли самостоятельно формировать решетку, делая это весьма точно. 

Но теперь можно говорить, что привычные принципы – как мы уже предсказывали – придется пересматривать. После квалификации в Монце прежние механизмы ставили Макса Ферстаппена на четвертое место – по скорости гонщик стал вторым, штраф в пять позиций за замену мотора делал его седьмым, но наказания соперников (Сайнса, Переса и Хэмилтона) словно бы возвращали на более высокое место. 

Но в предварительной решетке, которую поздно вечером опубликовала FIA, Макс значится седьмым. Это значит, что теперь, после перестановок в судейском корпусе, при составлении стартового поля стали использовать другой порядок. И с ним еще предстоит разбираться. 

Пока же гораздо ниже предполагаемых позиций оказались Серхио Перес с Эстебаном Оконом, также получившие штрафы – зато избежавшие наказания, напротив, заняли более высокие позиции. В частности, команде McLaren достался второй ряд решетки, а Николя Латифи поднялся в десятку. 

Вот как выглядит актуальная версия решетки: Предварительная стартовая решетка Гран При Италии.

Она остается предварительной, но теперь изменится только в случае новых замен деталей или решения какой-то команды начинать борьбу с пит-лейна. 

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