FIA опубликовала правила борьбы пилотов на трассе

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

«Стандарты поведения гонщиков» вступили в силу в преддверии открывшего сезон в марте Гран При Бахрейна. Перед Имолой текст появился на официальном сайте Международной федерации.

Этот документ изначально стал ответом на запрос пилотов об уточнении правил борьбы на трассе после ряда противоречивых эпизодов в конце 2021 года.

В описании FIA сказано: «Во избежание сомнений, здесь изложены базисные принципы, которые помогут судьям в принятии решений. Эти принципы не имеют обратной силы (то есть все уже вынесенные прежде вердикты остаются без изменений – прим. ред.)

Все решения судей будут приниматься в соответствии с Международным спортивным кодексом и в сочетании со всеми соответствующими пунктами регламента, действующими в Формуле 1».

Главным вопросом, которому посвящены правила поведения, остаются ситуации при борьбе гонщиков за позицию и попытках обгона. Вот выдержки из документа FIA – рассмотрены две ситуации, мы выделили отличия в тексте.

Обгон на входе в поворот по внутренней траектории

Гонщик, которого обгоняют, обязан оставить сопернику достаточно пространства, а потому обгоняющий должен в значительной степени поравняться с машиной соперника. При этом обгон должен быть безопасным и контролируемым, а машина обгоняющего – оставаться в пределах трассы.

Самым важным тут является понятие «в значительной степени». Именно его будут устанавливать судьи при рассмотрении спорных эпизодов на входе в поворот. Среди множества факторов ключевым станет расположение передних колес машины обгоняющего по отношению к автомобилю обгоняемого перед апексом поворота.

Обгон на входе в поворот по внешней траектории

Лэнс Стролл, Aston Martin AMR22, Валттери Боттас, Alfa Romeo C42 Фото: Alfa Romeo

Гонщик, которого обгоняют, обязан оставить сопернику достаточно пространства, а потому обгоняющий должен в значительной степени поравняться с машиной соперника. При этом обгон должен быть безопасным и контролируемым, а машина обгоняющего – оставаться в пределах трассы.

Самым важным тут является понятие «в значительной степени». Именно его будут устанавливать судьи при рассмотрении спорных эпизодов на входе в поворот. Среди множества факторов ключевым станет нахождение обгоняющего впереди обгоняемого на апексе поворота. При этом машина обгоняемого должна по ходу всего маневра оставаться в пределах трассы.

Трактовка в отношении «эсок» и других связок нескольких поворотов

Изложенные выше правила продолжают действовать и применяются по отдельности к каждому из поворотов.

Как уже сообщалось прежде, одновременно с введением этих правил FIA намерена еще более усилить контроль за соблюдением границ трассы, а в равной степени жестче следить за эпизодами блокировок.

При этом отныне пилотам и командам не будут напоминать о необходимости вернуть позицию, выигранную в гонке с нарушением правил. Те должны будут принимать решения самостоятельно – в Джидде это уже стало поводом для недовольства со стороны Alfa Romeo.