FIA опровергла слова Red Bull про штраф Переса

Серхио Перес потерял подиум Гран При Италии после пятисекундного штрафа, который ему назначили за обгон Шарля Леклера в «эске» Роджа с выездом за белую линию.

Сразу после этого мексиканец и его команда Red Bull обсудили ситуацию по радио и пришли к выводу, что не будут возвращать соперникам позицию.

Уже после финиша глава RBR Кристиан Хорнер объяснил: «Мы ожидали, что судьи свяжутся с нами, если им что-то не понравилось, и попросят вернуть позицию. Но они молчали».

Журналисты попросили прокомментировать эти слова руководителя гонок Ф1 Майкла Маси.

«Это неправда, – прямо ответил тот. – Они вообще ни о чем не спрашивали пункт управления гонкой.

Я обратился к ним с вопросом, не хотят ли они вернуть позицию – мне ответили, что они сами как раз разбираются с этим».

За день до этого Перес уже был в схожей ситуации – в субботнем спринте он со срезкой опередил Лэнса Стролла и тоже не сразу после этого пропустил соперника вперед. За то время, что успело пройти, Стролл отстал от соперников впереди и уже не мог использовать DRS.

Маси отметил, что FIA всегда следит за тем, использовал ли тот или иной гонщик незаконное преимущество в борьбе с соперниками. И не позволит участникам чемпионата искать выгоду в сложившихся правилах.

«Мы контролируем определенные вещи, – объяснил он. – Одна из них – получение долговременного преимущества. Каждую такую ситуацию мы оцениваем в целом.

Как долго длилось преимущество, почему именно оно закончилось… Все это учитывается, чтобы оценить, имеет ли место нарушение.

Если ты [нелегально] вышел вперед, но дождался точки замера отрыва системы DRS, прямо перед ней сбросил скорость, пустив соперника вперед – а затем сразу же открыл крыло, то это одна история. Если сделал это же на три-четыре поворота раньше – другая. И мы оцениваем их по-разному.

Есть те, кто пытается использовать подобные стратегии. Но важно учитывать и то, как быстро происходит та или иная последовательность событий».