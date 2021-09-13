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Формула 1 / Гран При Италии Новость

FIA опровергла слова Red Bull про штраф Переса

Автор:
, редактор Ф1 (Global)
Соавтор:
Адам Купер

Майкл Маси заявил, что судьи связывались с командой после того, как ее пилот со срезкой обогнал Шарля Леклера

FIA опровергла слова Red Bull про штраф Переса

Серхио Перес потерял подиум Гран При Италии после пятисекундного штрафа, который ему назначили за обгон Шарля Леклера в «эске» Роджа с выездом за белую линию. 

Сразу после этого мексиканец и его команда Red Bull обсудили ситуацию по радио и пришли к выводу, что не будут возвращать соперникам позицию.

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Уже после финиша глава RBR Кристиан Хорнер объяснил: «Мы ожидали, что судьи свяжутся с нами, если им что-то не понравилось, и попросят вернуть позицию. Но они молчали».

Журналисты попросили прокомментировать эти слова руководителя гонок Ф1 Майкла Маси. 

«Это неправда, – прямо ответил тот. – Они вообще ни о чем не спрашивали пункт управления гонкой. 

Я обратился к ним с вопросом, не хотят ли они вернуть позицию – мне ответили, что они сами как раз разбираются с этим».

За день до этого Перес уже был в схожей ситуации – в субботнем спринте он со срезкой опередил Лэнса Стролла и тоже не сразу после этого пропустил соперника вперед. За то время, что успело пройти, Стролл отстал от соперников впереди и уже не мог использовать DRS.

Маси отметил, что FIA всегда следит за тем, использовал ли тот или иной гонщик незаконное преимущество в борьбе с соперниками. И не позволит участникам чемпионата искать выгоду в сложившихся правилах. 

«Мы контролируем определенные вещи, – объяснил он. – Одна из них – получение долговременного преимущества. Каждую такую ситуацию мы оцениваем в целом.

Как долго длилось преимущество, почему именно оно закончилось… Все это учитывается, чтобы оценить, имеет ли место нарушение.

Если ты [нелегально] вышел вперед, но дождался точки замера отрыва системы DRS, прямо перед ней сбросил скорость, пустив соперника вперед – а затем сразу же открыл крыло, то это одна история. Если сделал это же на три-четыре поворота раньше – другая. И мы оцениваем их по-разному.

Есть те, кто пытается использовать подобные стратегии. Но важно учитывать и то, как быстро происходит та или иная последовательность событий».

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Леклер: Перес зря не вернул позицию, он обогнал бы меня снова
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