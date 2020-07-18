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FIA опровергла слова Racing Point об одобрении тормозов перед сезоном-2020

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FIA опровергла слова Racing Point об одобрении тормозов перед сезоном-2020
Автор:
18 июл. 2020 г., 12:47

В федерации заявили, что не исследовали вопрос соответствия регламенту тормозных воздухозаборников на машине RP20

Глава комиссии формульных гонок FIA Николас Томбасис сделал заявление о проверках автомобилей Racing Point. Представитель Международной автофедерации был одним из тех, кто приезжал зимой на базу британской команды для инспекции.

Как известно, после финиша второй гонки сезона Renault попросила FIA подтвердить легальность автомобилей RP20. Формальной причиной протеста стала конструкция передних и задних тормозных воздухозаборников, которые выглядят похожими на решение Mercedes W10 2019 года. 

В ответ в команде из Сильверстоуна объяснили, что перед стартом чемпионата FIA провела полную проверку всех использованных решений, одобрив использование PR20 в гонках. Теперь Томбасис прояснил, что именно произошло зимой.

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«Команды стали поднимать этот вопрос в феврале, – заявил Томбасис по ходу Гран При Венгрии. – И мы решили все проверить перед Австралией, потому поехали к Racing Point. В первую очередь – к счастью или к несчастью – наше внимание было сконцентрировано на других частях машины, не на воздухозаборниках тормозов.

Все остальное тоже было очень похоже [на Mercedes], мы смотрели на детали, которые входили в поименованный список (который команды обязаны производить самостоятельно – прим.ред.) и в прошлом году, и в нынешнем. В их случае не могло быть никаких оправданий [если будет установлено копирование].  

Если в этих компонентах нашлись бы какие-то признаки переноса данных из систем проектирования, то это сразу поставило бы машину вне закона. И сильно ударило бы как по Mercedes, так и по Racing Point.

Так что мы занимались именно этим, не слишком отвлекаясь на остальное. И убедились, что слова Racing Point об использовании фотографий [Mercedes] как источника при конструировании машины звучат вполне правдоподобно.  

Я бы сказал даже больше – они показали нам, что все делают сами, и мы остались довольны их производственными процессами. 

Но при принятии того зимнего решения мы не вдавались в такие детали, как особенности конструкции воздухозаборников. Я не говорю, что это правильно. Сейчас понятно, что рассмотреть требовалось и их. Но мы мы изучали машину в целом и прежде всего те части, что традиционно входили в поименованный список».

Николас Томбасис (слева)

Николас Томбасис (слева)

Фото: Франко Нуньес

Серхио Перес, Racing Point RP20

Серхио Перес, Racing Point RP20

Фото: Энди Хоун / Motorsport Images

Томбасис добавил: «Сейчас у нас уже сформировалось мнение в отношении тормозных воздухозаборников. Мы ведем внутреннее обсуждение, так как тут есть довольно тонкие моменты, связанные с законностью и регламентом. 

Но протест Renault построен так, что указывает на самые сложные детали. Все другое – переднее крыло, носовой обтекатель, диффузор и прочее – мы уже рассмотрели в феврале и марте. 

Если бы оказалось, что здесь есть какая-то передача информации, скажем, по диффузору, то обеим командам, Mercedes и Racing Point, пришлось бы очень непросто».

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Серия Формула 1
Команды Racing Point
Автор Адам Купер

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