FIA официально запустила процедуру отбора новых команд для Формулы 1
Спустя месяц после сделанного Мохаммедом Бин Сулайемом недвусмысленного намека федерация объявила о планах расширить состав чемпионата мира
3 января, в самый разгар новогодних каникул, президент FIA написал на своей личной странице в социальных сетях, что поручил подготовить тендер для команд, желающих присоединиться к Ф1. И хотя формально это было лишь заявление о намерениях, да еще и выраженное в частном порядке, сразу стало ясно, что за этим последуют официальные шаги.
Так и вышло – по прошествии месяца FIA официально анонсировала старт конкурсной процедуры. Соответствующий документ был опубликован в четверг.
«Федерация рада видеть интерес от заявителей с серьезными намерениями дебютировать в Ф1, – гласит официальное заявление. – Высокий уровень интереса со стороны потенциальных кандидатов служит еще одним доказательством роста популярности чемпионата мира.
Кандидатам предстоит выдержать серьезные проверки. Каждую заявку оценят на предмет технического уровня и ресурсов команды, ее способности расти и обеспечить должный уровень финансирования для выступлений в чемпионате на конкурентном уровне. Также проверят опыт коллектива и его персонал.
Впервые кандидатам предстоит продемонстрировать экологические навыки и гарантировать углеродную нейтральность к 2030 году. Любой заявитель также должен будет показать, как сможет добиться позитивного влияния на общество посредством выступлений».
Примечательно, что утверждать кандидатов федерация будет вместе с промоутерами из Liberty Media.
Последним дебютантом Ф1 стала Haas в 2016 году. До этого на протяжении долгого времени никому из новичков не удавалось закрепиться в чемпионате.
Федерация отдельно уточнила, что количество новых команд, которые получат право присоединится к чемпионату, заранее не оговорено. По правилам их может быть не больше двух, так как контракт FIA и коммерческих промоутеров предусматривает, что до 2025 года включительно в чемпионате вправе выступать не более 12 участников.
Подавать заявку на выступления в чемпионате мира вправе любой желающий (сделать это можно здесь, подкрепив невозвратной суммой в $20 тысяч), их прием продлится до 30 апредя 2023 года. Имена счастливчиков, которые получат возможность дебютировать в Ф1, назовут не позднее 30 июня.
Право выступить в чемпионате кандидаты получат не раньше сезона-2025.
Безоговорочным фаворитом отбора сейчас выглядит совместный проект Майкла Андретти и Cadillac – американцы уже объявили о намерении побороться за вакансию.
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Детали: как FIA будет выбирать новых участников для Формулы 1
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