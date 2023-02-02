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3 января, в самый разгар новогодних каникул, президент FIA написал на своей личной странице в социальных сетях, что поручил подготовить тендер для команд, желающих присоединиться к Ф1. И хотя формально это было лишь заявление о намерениях, да еще и выраженное в частном порядке, сразу стало ясно, что за этим последуют официальные шаги.

Так и вышло – по прошествии месяца FIA официально анонсировала старт конкурсной процедуры. Соответствующий документ был опубликован в четверг.

«Федерация рада видеть интерес от заявителей с серьезными намерениями дебютировать в Ф1, – гласит официальное заявление. – Высокий уровень интереса со стороны потенциальных кандидатов служит еще одним доказательством роста популярности чемпионата мира.

Кандидатам предстоит выдержать серьезные проверки. Каждую заявку оценят на предмет технического уровня и ресурсов команды, ее способности расти и обеспечить должный уровень финансирования для выступлений в чемпионате на конкурентном уровне. Также проверят опыт коллектива и его персонал.

Впервые кандидатам предстоит продемонстрировать экологические навыки и гарантировать углеродную нейтральность к 2030 году. Любой заявитель также должен будет показать, как сможет добиться позитивного влияния на общество посредством выступлений».

Примечательно, что утверждать кандидатов федерация будет вместе с промоутерами из Liberty Media.

Последним дебютантом Ф1 стала Haas в 2016 году. До этого на протяжении долгого времени никому из новичков не удавалось закрепиться в чемпионате.

Федерация отдельно уточнила, что количество новых команд, которые получат право присоединится к чемпионату, заранее не оговорено. По правилам их может быть не больше двух, так как контракт FIA и коммерческих промоутеров предусматривает, что до 2025 года включительно в чемпионате вправе выступать не более 12 участников.

Подавать заявку на выступления в чемпионате мира вправе любой желающий (сделать это можно здесь, подкрепив невозвратной суммой в $20 тысяч), их прием продлится до 30 апредя 2023 года. Имена счастливчиков, которые получат возможность дебютировать в Ф1, назовут не позднее 30 июня.

Право выступить в чемпионате кандидаты получат не раньше сезона-2025.

Безоговорочным фаворитом отбора сейчас выглядит совместный проект Майкла Андретти и Cadillac – американцы уже объявили о намерении побороться за вакансию.