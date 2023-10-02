FIA одобрила заявку команды Andretti на участие в Формуле 1

Спустя восемь месяцев после объявления тендера для желающий присоединиться к Формуле 1 с сезона-2025 Международная автомобильная федерация официально подвела его итоги.

В заявлении, опубликованном в понедельник, единственным кандидатом, чья заявка получила одобрение, назван проект Майкла Андретти.

Американская команда уже объявила о партнерстве с концерном GM и его брендом Cadillac, причем до смены правил поставлять силовые установки ей будет Renault.

При этом сделанное объявление не является автоматическим пропуском в пелотон – заявку Andretti еще должны одобрить промоутеры Ф1 из Liberty Media. Есть основания говорить, что эта процедура может не стать простой формальностью.

Новичкам потребуется договориться о коммерческих условиях, которые устроят саму FOM и десять существующих команд чемпионата. Они, в частности, включают наполнение специального компенсационного фонда, из которого будут возмещать сокращение призовых для тех, кто уже выступает в Ф1.

В тоже время, гоночные СМИ сообщали, что законы Евросоюза не оставляют Liberty права на отказ Andretti, поскольку такой шаг стал бы нарушением принципов конкуренции.

Дополнение: Формула 1 ответила на решение FIA по допуску Andretti

Майкл Андретти, руководитель Andretti Autosport Фото: Андреас Байль

Столь долгий период отбора президент FIA Мохаммед Бин Сулайем объяснил его тщательностью.

«Andretti Formula Racing LLC стала единственным кандидатом, который полностью отвечает установленным критериям, – цитирует его пресс-служба. – Я поздравляю Майкла Андретти и его команду с одобрением заявки, а также выражаю благодарность всем, кто проявил интерес к нашему отбору.

Сама процедура опиралась на утвержденный регламент на силовые установки 2026 года, который кроме существующих производителей привлек внимание Audi, Honda и Ford, а также к интересу со стороны Porsche и General Motors».

Ранее репортеры узнали, что еще три кандидата – Hitech, Rodin Carlin и LKYSUNZ – получили от FIA отрицательный ответ на свои заявки.