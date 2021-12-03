FIA одобрила трассу в Джидде лишь за день до начала Гран При

Трасса, на которой в эти выходные пройдет Гран При Саудовской Аравии, строилась в этом году. И у многих болельщиков даже возникали сомнения, будет ли строительство закончено к запланированной дате проведения гоночного уик-энда.

К счастью, все пройдет, как и было изначально запланировано. Правда, представители FIA официально одобрили проведение гонки Формулы 1 на трассе только в четверг утром – за день до начала гоночных активностей на свежем асфальте «Джидды Корниш».

«Это был впечатляющий путь к организации первого Гран При Ф1 в Саудовской Аравии, – приводит слова гоночного директора FIA Майкла Маси RaceFans. – И прогресс, который я видел при каждом моем посещении, был впечатляющим. Сейчас трасса доведена до высочайшего уровня. Она в полной мере соответствует требованиям первой категории, которая позволяет проводить Гран При».

Примечательно, что спортивный кодекс FIA требует проводить последнюю инспекцию нового трека не позже чем за 90 дней до проведения соревнований соответствующего уровня.