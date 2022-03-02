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Формула 1 Новости

FIA одобрила новый стандарт ограждений для трасс Ф1

Теперь все автодромы, имеющие лицензию категории 1, смогут установить новую защиту – она безопаснее и удобнее для болельщиков

Джонатан Нобл
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
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Швейцарская компания Geobrugg не первый год сотрудничает с организаторами гонок, занимаясь системами безопасности на трассах. На этот раз она подготовила новый стандарт сеточных ограждений – за счет повышенной прочности удалось увеличить расстояние между соседними столбами.

Это значит, что столбы будут располагаться реже – это улучшит зрителям возможность следить за событиями на трассе. 

Сейчас стандартное расстояние между столбами составляет четыре метра, для нового ограждения оно увеличится до шести. При этом способность сетки выполнять защитные функции как минимум не ухудшится.

Кроме того, более редкое расположение столбов по определению полезно для формульных классов и любых мотогонок, так как в этом случае шанс в случае какого-то инцидента удариться в сетку, а не в столб, заметно выше. 

Вдобавок, новые барьеры проще транспортировать и монтировать – это значит, что возрастет скорость их установки на временных трассах.

Новое ограждение для гоночных трасс

Новое ограждение для гоночных трасс

Фото: Geobrugg

Разработка швейцарцев получила одобрение FIA на использование для трасс категории 1, которые имеют право принимать этапы Ф1.

Сохранение прочности достигнуто за счет повышения диаметра несущих тросов до 16 мм и использования высокопрочной спиральной проволоки, соединяющей эти тросы с сеткой. 

Новая модель прошла серьезные испытания – в частности, в ограждение запускали легковую машину на скорости 150 км/ч.

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