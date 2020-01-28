FIA одобрила новую конфигурацию трассы «Поль Рикар» для Ф1

На этой неделе Эрик Булье, бывший глава команд Lotus и McLaren, стал управляющим директором Гран При Франции. В новом качестве он провел в понедельник круглый стол для журналистов, где, среди прочего, рассказал об изменении конфигурации трассы.

Версия, выбранная для возвращение Формулы 1 на «Поль Рикар» в 2018 году, подвергалась регулярной критике из-за того, что на трассе происходило слишком мало событий.

Булье рассказал: «Мы посвятили этому вопросу несколько месяцев работы, и сейчас уже близки к завершению. У нас были запросы на изменение трассы, и мы занимались этим совместно с FOM. Был проделан огромный объем работ на симуляторе, и в результате новая версия получила омологацию FIA».

Трасса «Поль Рикар»

Главной целью обновлений стало стремление дать гонщикам дополнительные возможности для обгона.

«Идея в том, чтобы заставить команды снизить уровень прижимной силы», – объяснил Булье. Чтобы этого добиться, будут изменены два первых поворота, известные как «эска Ля-Верье». Машины Ф1 смогут проходить ее гораздо быстрее, чем прежде. Благодаря этому торможение перед третьим поворотом станет куда более жестким.

«Такой шаг позволит по сути создать две длинные прямые [стартовую и "Мистраль"] и две зоны для обгонов. В любом случае, наши симуляции показывают, что машины будут гораздо ближе друг к другу. И даже если не выйдет обогнать в третьем повороте, можно будет попробовать сделать это перед шиканой на следующей прямой», – объяснил Булье.

Новый директор Гран При Франции добавил: «Пока изменения еще не утверждены окончательно, мы ждем реакции FIA». Оценивая необходимый объем работ на трассе для внесения доработок, француз был весьма оптимистичен: «На это уйдет четыре дня. Точнее, четыре ночи».

Булье также рассказал, что организаторы Гран При не рассматривали возможность отказа от шиканы на прямой «Мистраль», о чем их неоднократно просили как гонщики, так и болельщики.

«Мы сохраним ее, это не обсуждается, – сказал Эрик. – Всё, о чем говорили, было лишь фантазиями. Вам должно быть известно, что для обгонов нужны 90-градусные повороты. А в конце этой прямой находится быстрый вираж, который проходится полным газом. Шансы обогнать там очень малы. Нам нужна конфигурация с двумя зонами обгона».

Изменения используемой для Гран При Франции конфигурации трассы «Поль Рикар» должны еще получить одобрение Всемирного совета по автоспорту. Гран При Франции пройдет 26-28 июня.

Дополнительная информация: Маль Пельвен

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