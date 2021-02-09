FIA одобрила новую конфигурацию 10-го поворота в Барселоне

Этой зимой владельцы трассы «Каталунья» решили переделать левый поворот после задней прямой, вернув ему исторические плавные обводы. Место короткой прямой заняла дуга, которая повторяет старую версию, но при этом располагается достаточно далеко от барьеров, чтобы выполнить требования безопасности.

В понедельник Стюарт Робертсон, делегат FIA по безопасности трасс, посетил Барселону и осмотрел переделки. Он остался доволен увиденным, и теперь обновленная конфигурация получит официальную омологацию. На этой неделе собственную инспекцию в Каталонию направит и мотоциклетная федерация FIM – ожидается, что у нее тоже не возникнет вопросов.

Помимо десятого поворота, работы на «Каталунье» были проведены и в других местах. На некоторых отрезках поменяли асфальт, а в 13-м повороте (правом перед финальной «эской») переделали поребрик.

Формула 1 планирует провести Гран При Испании в Барселоне 7-9 мая.