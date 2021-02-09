FIA одобрила новую конфигурацию 10-го поворота в Барселоне

Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
25 мар.
Следующее событие через
43 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
Билеты
16 апр.
Следующее событие через
65 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Испании
Билеты
06 мая
Следующее событие через
85 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Монако
Билеты
20 мая
Следующее событие через
99 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Азербайджана
Билеты
03 июн.
Следующее событие через
113 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Канады
Билеты
10 июн.
Следующее событие через
120 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
24 июн.
Следующее событие через
134 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
01 июл.
Следующее событие через
141 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Великобритании
Билеты
15 июл.
Следующее событие через
155 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
29 июл.
Следующее событие через
169 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
26 авг.
Следующее событие через
197 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Нидерландов
Билеты
02 сент.
Следующее событие через
204 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
09 сент.
Следующее событие через
211 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
23 сент.
Следующее событие через
225 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
30 сент.
Следующее событие через
232 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
07 окт.
Следующее событие через
239 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
21 окт.
Следующее событие через
253 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
28 окт.
Следующее событие через
260 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
05 нояб.
Следующее событие через
268 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австралии
Билеты
18 нояб.
Следующее событие через
281 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Саудовской Аравии
Билеты
03 дек.
Следующее событие через
296 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
12 дек.
Следующее событие через
305 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Гран При Испании / Новость

FIA одобрила новую конфигурацию 10-го поворота в Барселоне

Билеты
Поделились
Комментарии
FIA одобрила новую конфигурацию 10-го поворота в Барселоне
Автор:
, редактор Motorsport-Total

Теперь на обновленной трассе можно проводить автомобильные гонки

Этой зимой владельцы трассы «Каталунья» решили переделать левый поворот после задней прямой, вернув ему исторические плавные обводы. Место короткой прямой заняла дуга, которая повторяет старую версию, но при этом располагается достаточно далеко от барьеров, чтобы выполнить требования безопасности. 

Читайте также:

В понедельник Стюарт Робертсон, делегат FIA по безопасности трасс, посетил Барселону и осмотрел переделки. Он остался доволен увиденным, и теперь обновленная конфигурация получит официальную омологацию. На этой неделе собственную инспекцию в Каталонию направит и мотоциклетная федерация FIM – ожидается, что у нее тоже не возникнет вопросов.

 

Помимо десятого поворота, работы на «Каталунье» были проведены и в других местах. На некоторых отрезках поменяли асфальт, а в 13-м повороте (правом перед финальной «эской») переделали поребрик.

Формула 1 планирует провести Гран При Испании в Барселоне 7-9 мая.

«Дело не в рекордах». Отец Хэмилтона объяснил истинные мотивы Льюиса

Предыдущая новость

«Дело не в рекордах». Отец Хэмилтона объяснил истинные мотивы Льюиса
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Испании Билеты
Автор Норман Фишер

Самое читаемое

1
Формула 1

Брандл указал на важную деталь в контракте Хэмилтона

2
Формула 1

Ferrari готовит революционный мотор. Он очень рискованный

1дн
3
Формула 1

Новая команда Формулы 1 объявила о подготовке заявки на участие

4
Формула 1

«Дело не в рекордах». Отец Хэмилтона объяснил истинные мотивы Льюиса

5
Формула 1

Mercedes не дала Хэмилтону право вето на напарников. Нового пилота уже выбрали

2дн
Самое важное:
FIA одобрила новую конфигурацию 10-го поворота в Барселоне
Формула 1

FIA одобрила новую конфигурацию 10-го поворота в Барселоне

37мин
«Дело не в рекордах». Отец Хэмилтона объяснил истинные мотивы Льюиса
Формула 1

«Дело не в рекордах». Отец Хэмилтона объяснил истинные мотивы Льюиса

Магнуссен искючил возвращение в Haas
Формула 1

Магнуссен искючил возвращение в Haas

Скандальный босс Rich Energy намекнул на новый проект в Ф1 с участием Экклстоуна
Формула 1

Скандальный босс Rich Energy намекнул на новый проект в Ф1 с участием Экклстоуна

Британский таблоид опубликовал зарплаты пилотов Ф1
Формула 1

Британский таблоид опубликовал зарплаты пилотов Ф1

Последние видео
Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Гран При Турции - стартовая решетка 01:01
Формула 1
15 нояб. 2020 г.

Гран При Турции - стартовая решетка

More from
Норман Фишер
Бывший инженер Шумахера: Михаэль платил нам из своего кармана
Формула 1 / Ностальгия

Бывший инженер Шумахера: Михаэль платил нам из своего кармана

У двух сотрудников Renault нашли COVID перед тестами Алонсо Октябрьские тесты в Барселоне
Формула 1 / Новость

У двух сотрудников Renault нашли COVID перед тестами Алонсо

Приманка для Ньюи. Новая база Aston Martin откроется в августе 2022-го
Формула 1 / Новость

Приманка для Ньюи. Новая база Aston Martin откроется в августе 2022-го

Самое читаемое Сегодня

Брандл указал на важную деталь в контракте Хэмилтона
Формула 1 Формула 1 / Новость

Брандл указал на важную деталь в контракте Хэмилтона

Ferrari готовит революционный мотор. Он очень рискованный
Формула 1 Формула 1 / Новость

Ferrari готовит революционный мотор. Он очень рискованный

Новая команда Формулы 1 объявила о подготовке заявки на участие
Формула 1 Формула 1 / Новость

Новая команда Формулы 1 объявила о подготовке заявки на участие

«Дело не в рекордах». Отец Хэмилтона объяснил истинные мотивы Льюиса
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Дело не в рекордах». Отец Хэмилтона объяснил истинные мотивы Льюиса

Британский таблоид опубликовал зарплаты пилотов Ф1
Формула 1 Формула 1 / Новость

Британский таблоид опубликовал зарплаты пилотов Ф1

Mercedes не дала Хэмилтону право вето на напарников. Нового пилота уже выбрали
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Mercedes не дала Хэмилтону право вето на напарников. Нового пилота уже выбрали

«Они нарушили все мыслимые правила». Росси раскритиковал MotoGP
MotoGP MotoGP / Реакция

«Они нарушили все мыслимые правила». Росси раскритиковал MotoGP

Без флага России, но с выговором и штрафом: новые неприятности Мазепина
Формула 1 Формула 1 / Самое интересное

Без флага России, но с выговором и штрафом: новые неприятности Мазепина

Самое важное:

FIA одобрила новую конфигурацию 10-го поворота в Барселоне
Формула 1 Формула 1 / Новость

FIA одобрила новую конфигурацию 10-го поворота в Барселоне

«Дело не в рекордах». Отец Хэмилтона объяснил истинные мотивы Льюиса
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Дело не в рекордах». Отец Хэмилтона объяснил истинные мотивы Льюиса

Магнуссен искючил возвращение в Haas
Формула 1 Формула 1 / Новость

Магнуссен искючил возвращение в Haas

Скандальный босс Rich Energy намекнул на новый проект в Ф1 с участием Экклстоуна
Формула 1 Формула 1 / Новость

Скандальный босс Rich Energy намекнул на новый проект в Ф1 с участием Экклстоуна

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.