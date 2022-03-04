FIA обязала гонщиков из России подписать заявления о нейтральности

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Во исполнение решения FIA о допуске российских пилотов к международным гонкам только в нейтральном статусе, Всемирная автомобильная федерация опубликовала документ, который должен заполнить и подписать каждый спортсмен с российской гоночной лицензией, чтобы получить доступ к гонкам.

Собственно, о том, что гонщикам нельзя будет выступать под российским флагом было понятно с самого начала. Однако теперь выяснилось, что ограничения максимально жесткие.

Пилотам запрещается в любой форме упоминать о том, что они из России, показывать не только действующий, но и исторические флаги своей страны, петь действующий гимн или любые гимны, ассоциирующиеся с Россией, демонстрировать любые национальные символы. В качестве примера последних приводится двухглавый орел или опозновательные знаки российской армии, но документ составлен таким образом, что символом России могут посчитать вообще все, что угодно.

О своей гражданской принадлежности запрещается упоминать даже в сокращенной форме: под запрет попали не только слова «Россия» или «российский», но и сокращение «Rus».

Пилотам категорически запрещается выражать любую поддержку действиям своей страны в отношении Украины. Запрет распространяется не только на время и место проведения гонок, но и на любое время и место до его снятия. Прямо прописан запрет на все вышеперечисленное и в соцсетях.

Аналогичные санкции распространяются и на гонщиков в белорусскими лицензиями. В случае, если спортсмену нет 18 лет, подписать документ за него должны родители.

Пока на сайте FIA выложен только документ для гонщиков. Однако там же говорится, что аналогичные ограничения распространяются и на автоспортивных чиновников и организаторов из России, если они хотят в том или ином виде принимать участие в соревнованиях под эгидой FIA.