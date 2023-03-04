FIA обязала гонщиков Ф1 иначе выезжать с пит-лейна

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Болельщики наверняка уже позабыли историю, произошедшую в прошлом мае в Монте-Карло. Там победитель Гран При Серхио Перес и его партнер по Red Bull Макс Ферстаппен по ходу дистанции наехали передними колесами на ограничительную линию желтого цвета, отделяющую выезд с пит-лейна от остальной трассы.

Ferrari подала протест, требуя добавить обоим по пять штрафных секунд, но судьи FIA отклонили его.

В обоснование такого решение они привели выдержку из Международного спортивного кодекса в редакции 2022 года, где от пилота требуется «не пересекать линию».

«Машина не пересекала линию, так как для этого необходимо, чтобы колесо целиком оказалось за ней», – говорилось в резолютивной части документа.

Такой подход понравился не всем, так как по сути давал гонщикам право выезжать за линию почти целым колесом, пытаясь защитить свою позицию. Подобные действия потенциально могут иметь опасные последствия из-за разницы в скорости и теми, кто мчится по прямой мимо выезда с пит-лейна.

В преддверии первой гонки нового сезона FIA уточнила формулировки, которые были на прошедшей неделе одобрены Всемирным советом. Теперь пересечение будет фиксироваться, если хоть какая-то точка колеса окажется за линией разметки.

Новые правила выезда с пит-лейна Блистательная иллюстрация: FIA

В новом варианте регламент гласит: «Во избежание сомнений пересечением считается ситуация, когда внешняя часть шины выходит за внешнюю по отношению к пит-лейну часть окрашенной линии на трассе».

Кроме того, соответствующие изменения внесены и в раздел, касающийся линий при въезде на пит-лейн – их пересечение будет определяться по тем же критериям.

Для окончательного прояснения вопроса руководитель гонок Ф1 Нильс Виттих представил иллюстрацию того, что теперь разрешено спортсменам. Этот достойный образец судейского творчества приведен выше.