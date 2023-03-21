FIA объявила тендер на поставки шил для Ф1 с 2025 года
Контракт с Pirelli истекает в конце следующего года – и Большим Призам важно уже сейчас понимать, кто готов производить гоночные шины
Компания Pirelli пришла в Ф1 в 2011 году, заняв место Bridgestone – и с тех пор остается шинным монополистом в чемпионате. Ожидается, что миланская компания продолжит свою программу, однако интерес выражали и другие производители, что делает предстоящий тендер более интересным.
Контракт рассчитан на срок 2025-27 годов плюс опцион на 2028-й. Конструкция шин все это время останется неизменной, но их свойства предстоит корректировать по согласованию с организаторами и участниками чемпионата.
В заявлении FIA сказано: «Поставленных целей предстоит добиваться в сотрудничестве с держателями коммерческих прав и командами, создавая широкий диапазон составов с минимальным перегревом и низкими темпами износа, что позволит обеспечить тактическое разнообразие».
Отдельное внимание будет уделяться экологической составляющей поданных заявок. Кроме того, соглашение включает поставки для Формулы 2 и Формулы 3.
Обязательным условием станет оборудование новых шин электронными метками, которые упростят процесс технической инспекции.
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