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Формула 1 Новость

FIA объявила об уходе исполнительного директора Ф1

В рамках реформ Мохаммеда Бин Сулайема из федерации ушел очередной чиновник, работавший еще с Жаном Тодтом

Люк Смит
Автор:
, редактор Ф1
FIA объявила об уходе исполнительного директора Ф1
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С 2017 года Петер Байер занимал в FIA пост генерального секретаря по вопросам спорта, занимаясь всеми чемпионатами от картинга до Ф1, а также поддерживая контакты с национальными федерациями и гоночными клубами всего мира. 

В конце прошлого года в рамках перестановок в Ф1 после скандального финала в Абу-Даби Петер занял пост исполнительного директора чемпионата мира. 

В среду FIA выпустила официальное сообщение об уходе Байера со всех занимаемых постов. 

«Федерация тепло благодарит его за вклад в развитие автоспорта, – сказано в тексте. – В особенности хочется отметить вклад Петера и всего спортивным подразделения в выстраивании пирамиды формульных гонок от картинга до Ф1, создание нового чемпионата мира по ралли-рейдам, а также повышение безопасности и экологичности всех дисциплин. FIA желает ему всего хорошего в будущем». 

Уход Байера стал частью реформ, которые проводит новый президент FIA Мохаммед Бин Сулайем. Недавно бывший руководитель DAMS Франсуа Сикар стал спортивным директором департамента формульных гонок, заняв позицию между Байером и другими руководителями. 

Федерация подтвердила, что временно обязанности ушедшего австрийца будет исполнять Шайла-Энн Рао, которая ранее на протяжении двух последних лет была главным юристом FIA, а с конца 2018-го по январь 2021-го работала специальным советником у Тото Вольфа.

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