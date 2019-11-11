FIA объяснила регламент 2021 года стремлением вернуть в гонки романтику
Как рассказал Николас Томбасис, в работе над новыми правилами Ф1 они с коллегами руководствовались воспоминаниями о временах, когда машины разных команд не были похожи одна на другую.
Одной из целей руководства Ф1 при смене регламента было обеспечение визуального отличия машин друг от друга. Разработчики новых правил отдельно подчеркивали, что выделили семь участков шасси, где возможны разнообразные конструкторские решения.
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Глава технической комиссии формульных гонок FIA Николас Томбасис рассказал Motorsport.com, что они с коллегами черпали вдохновение в истории спорта и стремились в какой-то степени вернуть романтику прошлых лет.
«Если вы попросите у обычного болельщика, который не является экспертом, опознать машины разных команд, лишенные ливрей, то он едва ли справится, – объяснил Томбасис. – В наши дни отличия между машинами меньше, чем хотелось бы людям. Есть определенная романтика в том, чтобы они вновь стали разными.
Вспомните старые-добрые деньки, когда одни машины были шестиколесными, другие использовали граунд-эффект, третьи несли радиаторы в носовом обтекателе и так далее».
Машины Формулы 1 в сезоне 1976 года:
Ferrari 312T2
Фотограф: Райнер Шлегельмильх
Ligier JS5
Фотограф: Дэвид Фиппс
March 761
Фотограф: LAT Images
Tyrrell P34 Ford
Фотограф: LAT Images
McLaren M23
Фотограф: Ford Motor Company
Brabham BT45
Фотограф: LAT Images
Lotus 77
Фотограф: Райнер Шлегельмильх
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Он добавил: «Когда мы показали варианты различных решений, то стремились проиллюстрировать, что и в наши дни возможно добиться различий. Причем заметных различий, а не какой-то едва заметной разницы в обводах. И какое именно решение станет лучшим, до сих пор не понятно».
В то же время, не все разделяют оптимизм FIA в отношении потенциального разнообразия конструкций. Бывший технический директор нескольких команд и эксперт Motorsport.com Гэри Андерсон набрал выбранный подход «раскраской по номерам», добавив: «Он по сути оставляет единственный путь и снижает возможность для ярких решений».
Томбасис не согласился с этим: «Машины будут разными как из-за правил, так и потому, что люди придется работать с чем-то незнакомым. Сейчас они располагают данными с симулятора о каждой детали. Могут предсказывать эффективность. Внимательно рассматривают решения друг друга и выбирают лучшие. Это нормальная история в условиях стабильных правил, тут не бывает исключений.
Всего полтора месяца назад нас ругали за то, что правила слишком жесткие. Команды активно предлагали нам, в каких областях можно дать больше свободы. У нас есть собственные взгляды. Сопоставив их и проведя ряд исследований, мы выбрали области, где конструкторская свобода приведет к визуальным отличиям, а также сделает задачу более интересной для конструкторов.
В итоге решено было дать даже больше свободы, чем планировалось изначально».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Скотт Митчелл
FIA объяснила регламент 2021 года стремлением вернуть в гонки романтику
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