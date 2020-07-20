Фальстарт без фальстарта. Почему FIA не наказала Боттаса
Гоночный директор Формулы 1 Майкл Маси рассказал, из-за чего не стал штрафовать пилота Mercedes
Валттери Боттас избежал наказания за фальстарт на Гран При Венгрии. Финн занимал вторую позицию на решетке. До того, как погасли пять красных огней на светофоре, пилот Mercedes начал движение, но почти сразу остановился, поняв, что поехал раньше времени.
Боттас не получил преимущества: в результате остальные гонщики стартовали раньше Валттери. Тем не менее финн публично признал, что неверно среагировал на стартовые огни.
Такие ситуации часто считают фальстартами; за подобные инциденты пилотов принято штрафовать проездом через пит-лейн. К Боттасу не применили никаких санкций. После финиша гонки гоночный директор FIA в Формуле 1 Майкл Маси объяснил, почему это произошло.
«Понятие фальстарта на 100% описывается в спортивном регламенте. И это определение не менялось на протяжении нескольких лет, – заявил Маси. – На каждом автомобиле Формулы 1 установлен датчик. Еще один датчик установлен непосредственно на трассе. Именно эти датчики определяют, было ли движение автомобиля».
По словам Маси, датчики не отреагировали на рывок Боттаса, а потому ситуация с Валттери не может считаться фальстартом. «Сразу после старта мы поговорили с хронометристами, они проверили все данные, и это был конец истории», – резюмировал представитель FIA.
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Аналогичная ситуация произошла с Себастьяном Феттелем на Гран При Японии прошлого года. В тот раз немец тоже дернулся на решетке, но не получил наказания.
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|Формула 1
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|Автор
|Адам Купер